«Μπλε Ώρες»: Ένας παράνομος έρωτας, μια στυγερή δολοφονία και μυστικά που ανατρέπουν τα πάντα

Η νέα δραματική σειρά, που φέρει την υπογραφή της Βάνας Δημητρίου, του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλλη Νικολάου, συνδυάζει το ερωτικό δράμα με το μυστήριο, δημιουργώντας ένα τηλεοπτικό ταξίδι όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Το Πήλιο μετατρέπεται στο σκηνικό ενός μεγάλου ερωτικού θρίλερ. Στις «Μπλε Ώρες», ο έρωτας συγκρούεται με τα μυστικά, οι οικογενειακές ισορροπίες απειλούνται και μια δολοφονία έρχεται να αλλάξει για πάντα τη ζωή των πρωταγωνιστών.

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλλα Φούλοπ ενσαρκώνουν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, γύρω από το οποίο ξεδιπλώνεται ένα πολυπρόσωπο σύμπαν χαρακτήρων, γεμάτο μυστικά, πάθη και προσωπικές συγκρούσεις.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Άγγελος και η Εύα, δύο άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε γάμους που έχουν χάσει εδώ και καιρό το νόημά τους. Ο Άγγελος είναι ένα φιλόδοξο και εργατικό στέλεχος της οικογενειακής γαλακτοβιομηχανίας. Παρά τον γάμο του, βρίσκει διέξοδο στην αγκαλιά της Εύας, ζώντας έναν έρωτα που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Η Εύα εργάζεται στην ίδια επιχείρηση και αισθάνεται εγκλωβισμένη στον δικό της γάμο. Η σχέση της με τον Άγγελο αποτελεί το μοναδικό της καταφύγιο.

Οι δυο τους συναντιούνται κρυφά κάθε ξημέρωμα, εκείνη τη μαγική στιγμή που η νύχτα παραδίδει τη θέση της στην ημέρα και ο ουρανός βάφεται μπλε. Μέχρι τη μέρα που μια στυγερή δολοφονία έρχεται να διαλύσει την ηρεμία και να φέρει στην επιφάνεια αλήθειες που κάποιοι θα ήθελαν να μείνουν για πάντα θαμμένες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δυνατές επιστροφές που σηματοδοτεί η σειρά. Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση μετά από αρκετά χρόνια, υποδυόμενη την Ελένη Αλεξίου, μια δυναμική γυναίκα που στάθηκε μητέρα για την Εύα μετά τον χαμό των γονιών της. Ανεξάρτητη και με έντονη προσωπικότητα, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή της ηρωίδας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας θα έχει ο αστυνόμος Σταύρος Ελευθερίου, τον οποίο υποδύεται ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ο έμπειρος αξιωματικός καλείται να εξιχνιάσει τη δολοφονία που συγκλονίζει την περιοχή, την ώρα που τα μέλη των δύο οικογενειών προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικά τους μυστικά. Ο βοηθός του αστυνόμου Ελευθερίου, είναι ο Γιάννης Αρβανίτης (Πάνος Μπακανδρέας), ο οποίος μπορεί να είναι ατζαμής, όμως διαθέτει φιλότιμο και μεγάλη αφοσίωση.



Η Βάσια Παναγοπούλου υποδύεται την Κορίνα Απέργη, μια γυναίκα ισχυρή, αθυρόστομη και αδίστακτη όταν χρειάζεται. Έχει μάθει να πετυχαίνει ό,τι θέλει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες των πράξεών της. Αφού πούλησε την εταιρεία της, εγκαταστάθηκε στο Πήλιο για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της αλλά και να αναζητήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. ενώ η Ολυμπία Νοταρά ( Έλενα Πιερίδου) είναι η κόρη της Κορίνας, με έντονη ανάγκη για αποδοχή και επιβεβαίωση. Είναι παντρεμένη, για δεύτερη φορά, με έναν άντρα, αρκετά χρόνια μεγαλύτερό της. Οι προσωπικές της ανασφάλειες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.

Ο Αντώνης Φραγκάκης υποδύεται τον Δημήτρη Καραΐσκο, συνέταιρο του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) στη γαλακτοβιομηχανία ΑΧΝΑΓΑΛ και πεθερό του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης). Κοσμοπολίτης, αθλητικός και γοητευτικός, είναι παντρεμένος, για δεύτερη φορά, με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου), μια γυναίκα, πολλά χρόνια μικρότερή του. Σύντομα, γεγονότα ανεξάρτητα από τη θέλησή του, θα αλλάξουν τη ζωή του δραματικά.

Η Βάσια Πολίτη (Κατερίνα Στικούδη) είναι μια γυναίκα του μόχθου που εργάζεται αδιάκοπα για να κρατήσει τη ζωή της σε ισορροπία. Η καθημερινότητά της ανατρέπεται βίαια όταν χάνει τον σύζυγό της σε ατύχημα, γεγονός που θα τη φέρει αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις.

Ο Διονύσης Λάσκος ( Γιώργος Κυριακού), σύζυγος της Εύας και άνθρωπος εμπιστοσύνης της οικογένειας. Η ζήλια του και η αδυναμία του να αποδεχτεί την απώλειά της θα οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Ο Λεωνίδας Μαλτέζος (Λευτέρης Βασιλάκης) είναι ο κολλητός του, εργατικός και ευθύς χαρακτήρας, ο οποίος θα βρεθεί μπλεγμένος στις εξελίξεις που ακολουθούν.

Ο Γιώργος Παρτσαλάκης υποδύεται τον Αχιλλέα Στεργίου, πατέρα της Νικολέτας και του Στράτου, που, μόλις βγαίνει στη σύνταξη, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, για να ηρεμήσει. Είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) είναι καλοί φίλοι από το παρελθόν.

Η Ελένη Βαΐτσου υποδύεται τη Νικολέτα Στεργίου, παιδική φίλη της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ). Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης), παρόλο που της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Εργατική, αλλά μοναχική, έχει αναλάβει με επιτυχία τα οικογενειακά κτήματα.

Ο Κωνσταντίνος Τσίτσιος υποδύεται τον Στράτο Στεργίου. Φίλος και ο ίδιος με την Εύα, δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται και στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Ο Γρηγόρης Αλευράς (Ηρακλής Τσουζίνοφ) επιστάτης και εκπαιδευτής θαλλασίων σπορ και ο Θοδωρής Ζήσογλου ( Γιάννης Ψιψιλής), νεαρός, φιλόδοξος και λάτρης του χρήματος εργάζονται και οι δύο στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του Πηλίου, οι «Μπλε Ώρες» συνδυάζουν έναν απαγορευμένο έρωτα, ένα σκοτεινό έγκλημα και τις συγκρούσεις δύο ισχυρών οικογενειών. Μυστικά, πάθη και ανατροπές συνθέτουν το παζλ μιας σειράς που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά τηλεοπτικά στοιχήματα της νέας σεζόν. Είναι μια σειρά βασισμένη στις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, στα μυστικά που μπορούν να καταστρέψουν οικογένειες και στο τίμημα που συχνά συνοδεύει τον έρωτα όταν αυτός ξεπερνά τα όρια.

Με κινηματογραφική αισθητική, ατμοσφαιρικές εικόνες από το Πήλιο και ένα σενάριο γεμάτο ανατροπές, η νέα σειρά του ΣΚΑΪ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά στοιχήματα της επόμενης σεζόν.