«Μπλε ώρες»: Έρωτας, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές στο νέο δράμα του Ανδρέα Γεωργίου

Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες -οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου- μένουν στο Πήλιο και διατηρούν συνεταιρικά τη γαλακτοκομική μονάδα ΑΧΝΑΓΑΛ, έναν συνεταιρισμό που πήρε συγγενικές διαστάσεις με τον γάμο των παιδιών τους.

Δύο πρόσωπα, η Εύα και ο Άγγελος, εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, ερωτεύονται και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον στις μπλε ώρες, στη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως του ήλιου.

Μια στυγερή δολοφονία όμως ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και φέρνει στο φως όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά.

Οι «Μπλε ώρες» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο.

Η ταυτότητα της σειράς

Η ιστορία εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τσαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μηλιές, αλλά και στο λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί, τη Σκιάθο.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ανδρέα Γεωργίου, με τους πρωταγωνιστές να δίνουν ζωή στο σενάριο της Βάνας Δημητρίου.

Παίζουν οι: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Πασχάλης Τσαρούχας, Αντώνης Φραγκάκης, Νόνη Ιωαννίδου, Βάσια Παναγοπούλου, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου. Γκεστ σταρ η Βάνα Μπάρμπα. Φιλική συμμετοχή ο Χρήστος Λούλης.