Σπορ Ποδόσφαιρο

Μπλεξίματα για πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι - Δεκάωρη ανάκριση για ξέπλυμα χρημάτων

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ και Άρσεναλ κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων. Ο λόγος για τον Σαμίρ Νασρί, που φέρεται να ήταν υπό κράτηση για δέκα ολόκληρες ώρες το βράδυ της Πέμπτης(9/07) στα Γραφεία Ταξιαρχίας Οικονομικών Ερευνών και Ανακρίσεων της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος εργάζεται από το πόστο του σχολιαστή στο «Canal+» ανακρίθηκε στα πλαίσια δικαστικής έρευνας, που αφορά εμπόρια ναρκωτικών αλλά και την νομιμοποίηση εσόδων, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται και άλλα δύο άτομα, ο Καρίμ Μπερεμπού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί από το 2021 για εμπόριο ναρκωτικών στην Μασσαλία, αλλά και ο Ολιβιέ Σαμπάχ, που φέρεται να συνεργάστηκε με τον Μπερεμπού για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο Νασρί εμπλέκεται στην υπόθεση, ως πρώην μέτοχος του «XS», ενός νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στο Παρίσι. Μάλιστα η κίνηση που «πρόσδωσε» τις ενέργειες του ήταν αυτή των 200 παραγγελιών έτοιμου φαγητού που πραγματοποίησε μέσω της εφαρμογής delivery στην παρισινή του διεύθυνση. Ωστόσο η προσαγωγή του ήταν προσωρινή και αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, ενδέχεται να κληθεί εκ νέου στα Γραφεία Ταξιαρχίας Οικονομικών Ερευνών και Ανακρίσεων  για πιθανή απαγγελία κατηγοριών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader