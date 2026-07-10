Μπλεξίματα για πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι - Δεκάωρη ανάκριση για ξέπλυμα χρημάτων

Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων. Ο λόγος για τον Σαμίρ Νασρί, που φέρεται να ήταν υπό κράτηση για δέκα ολόκληρες ώρες το βράδυ της Πέμπτης(9/07) στα Γραφεία Ταξιαρχίας Οικονομικών Ερευνών και Ανακρίσεων της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος εργάζεται από το πόστο του σχολιαστή στο «Canal+» ανακρίθηκε στα πλαίσια δικαστικής έρευνας, που αφορά εμπόρια ναρκωτικών αλλά και την νομιμοποίηση εσόδων, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται και άλλα δύο άτομα, ο Καρίμ Μπερεμπού, ο οποίος έχει προφυλακιστεί από το 2021 για εμπόριο ναρκωτικών στην Μασσαλία, αλλά και ο Ολιβιέ Σαμπάχ, που φέρεται να συνεργάστηκε με τον Μπερεμπού για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο Νασρί εμπλέκεται στην υπόθεση, ως πρώην μέτοχος του «XS», ενός νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στο Παρίσι. Μάλιστα η κίνηση που «πρόσδωσε» τις ενέργειες του ήταν αυτή των 200 παραγγελιών έτοιμου φαγητού που πραγματοποίησε μέσω της εφαρμογής delivery στην παρισινή του διεύθυνση. Ωστόσο η προσαγωγή του ήταν προσωρινή και αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, ενδέχεται να κληθεί εκ νέου στα Γραφεία Ταξιαρχίας Οικονομικών Ερευνών και Ανακρίσεων για πιθανή απαγγελία κατηγοριών.