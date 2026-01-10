Μπλόκα αγροτών: 18 ταυτοποιήσεις και δεκάδες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Δεκάδες δικογραφίες έχουν σχηματιστεί και έχει προχωρήσει η ταυτοποίηση πολλών εμπλεκομένων για παρακώλυση συγκοινωνιών στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των αγροτικών μπλόκων αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.



«Όπου υπήρξε παρακώλυση συγκοινωνίας, σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία και είναι αρκετές», δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση που διαπιστώθηκαν αδικήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας. «Είναι υποχρέωσή μας και την τηρήσαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η πιο επικίνδυνη ενέργεια» στη Νεμέα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιστατικό στην Νεμέα, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο ακραίο και επικίνδυνο από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Όπως υπενθύμισε, αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό με τρακτέρ, ενώ κινήθηκαν πεζοί ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου.



Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, οι διαδηλωτές έσπασαν τα διαχωριστικά και εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της Αστυνομίας, παρά τις ήδη ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Από θαύμα δεν είχαμε ατύχημα», τόνισε η κ. Δημογλίδου, παραδεχόμενη ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επιχειρησιακά.

Παραμένει «αγκάθι» το μπλόκο στο Κάστρο

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι βασική επιδίωξη της Αστυνομίας είναι η διατήρηση της κυκλοφορίας όσο το δυνατόν πιο ομαλά, με εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι εφικτό. Σε περιοχές όπως τα Μάλγαρα, η συνεργασία με τους αγρότες χαρακτηρίστηκε ικανοποιητική, με κατά διαστήματα άνοιγμα των δρόμων.



Αντίθετα, σε κομβικά σημεία όπως το Κάστρο Βοιωτίας και η Θήβα, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται, με την κυκλοφορία –ιδίως των βαρέων οχημάτων– να διεξάγεται με δυσκολία μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Η Αστυνομία επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην κεντρική αρτηρία είναι κρίσιμη, τουλάχιστον για το Σαββατοκύριακο.



Κλείνοντας, η κ. Δημογλίδου εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει διάθεση συνεννόησης από πλευράς αγροτών, τονίζοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. είναι έτοιμη να συνεργαστεί, αρκεί να μη τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, μιλώντας στο Action 24, ο Χρήστος Σιδερόπουλος, μέλος της ΑΣ Λάρισας, επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο των δικογραφιών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 18 άτομα