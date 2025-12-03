Μπλόκα αγροτών: 5.000 τρακτέρ στους δρόμους και αψιμαχίες με την Αστυνομία - Οι επόμενες κινήσεις

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες, καθώς όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά απεναντίας φαίνονται αποφασισμένοι να πυκνώσουν τα μπλόκα που έχουν στήσει σε όλη την Ελλάδα. Από το «προπύργιο» της Νίκαιας στη Λάρισα, μέχρι την Ορεστιάδα στον Έβρο, αλλά και σε Καρδίτσα, Πελοπόννησο και Ήπειρο οι αγρότες βγάζουν καθημερινά όλο και περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους.

Η ένταση αυξάνει, ενώ έγιναν και οι πρώτες μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, σημάδι ότι οι αγρότες είναι αποφασιμένοι να φτάσουν στα άκρα. Αγρότες της Κορινθίας ήρθαν στα χέρια με τα ΜΑΤ όταν τους εμπόδιζαν να αποκλείσουν τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών στον κόμβο του Κιάτου. Τελικά πεζή πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Συμπλοκή με την αστυνομία είχαν αγρότες και στις Σέρρες που «έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας με τρακτέρ.

Παράλληλα, συνάδελφοί τους στην Ηλεία έχυσαν γάλα και έκαψαν μπάλα με σανό στον κόμβο του Πύργου.

Μέχρι στιγμής περίπου 5.000 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί στις εθνικές οδούς, χωρίς οι αγρότες να δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν. Στην κυβέρνηση κρατούν χαμηλούς τόνους απευθύνοντας διαρκώς προσκλήσεις σε διάλογο. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι φέτος οι αγρότες θα λάβουν επιπλέον 500 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις αλλά προειδοποίησε ότι δεν είναι σωστό να κλείνουν οι δρόμοι.

Αναμένονται και άλλα τρακτέρ στη Νίκαια

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα . Οι αγρότες υποδέχθηκαν σήμερα πάνω από 130 τρακτέρ. Το αγωνιστικό σθένος των αγροτών είναι ισχυρό, ενώ δείχνουν ότι δεν έχουν σκοπό να τελειώσουν σύντομα τις κινητοποιήσεις τους.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Βασίλης Βερβερίδης/Eurokinissi

Πάνω από 2.000 τρακτέρ στον Ε-65 στην Καρδίτσα

Στον μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα οι αγρότες πυκνώνουν την παρουσία τους. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν ξεπεράσει τα 2.000 σε αριθμό.

Οι δυνάμεις τους ενισχύονται και από χωριά της Καρδίτσας και από γειτονικούς νομούς. Ήδη υπάρχει ένα δεύτερο μπλόκο στα διόδια του Λογγού από τους αγρότες των Τρικάλων με 500 τρακτέρ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπότε και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση ζητώντας διάλογο με συγκεκριμένες λύσεις.

Βασίλης Βερβερίδης/Eurokinissi

Θεσσαλονίκη:Άνοιξε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το τελωνείο των Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Για μια ώρα απέκλεισαν οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κινητοποίηση τους.

Πάτρα: Άνοιξε η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας

Δόθηκε και πάλι το βράδυ της Τετάρτης στην κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, την οποία είχαν αποκλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας.

Τα τρακτέρ έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα

Μετά από έξι ώρες προσπαθειών, οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία περί τις 18.00.

Υπενθυμίζεται ότι οι Σερραίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, όπως και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία, είχαν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) στη διασταύρωση του Λευκώνα, με τελικό προορισμό το τελωνείο του Προμαχώνα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/EUROKINISSI

Παρά τα αστυνομικά μπλόκα, μερίδα αγροτών κατάφερε να κάνει παράκαμψη μέσα από χωράφια και να βγει εκ νέου στον δρόμο με κατεύθυνση το τελωνείο. Για αρκετές ώρες παρέμειναν σταματημένοι στο 4ο χιλιόμετρο της οδού Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα, όμως στη συνέχεια «έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν στον προορισμό τους.

Την Πέμπτη (4/12) στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν και αν θα επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς για τις διεθνείς μεταφορές η στάση τους είναι αρνητική.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στον Βόρειο Έβρο

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν από την Πέμπτη (4/12) έως και την Κυριακή απευθύνουν στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου. Ειδικότερα αύριο προγραμματίζεται συγκέντρωση των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων στις κεντρικές πλατείες των χωριών τα οποία την Παρασκευή θα μεταβούν -«συντεταγμένα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- στον κόμβο του Ορμενίου.

Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στις 10.00 στο Πάρκο Σαγήνης στην Ορεστιάδα και στην κεντρική πλατεία Κυπρίνου ενώ στις 11.00 στην κεντρική πλατεία Νέας Βύσσας. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Έβρου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου.