Μπλόκα αγροτών: Κλειστή και η γέφυρα της Χαλκίδας - Τα σημεία που κλείνει η Αθηνών-Λαμίας

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, με μία νέα εξέλιξη να είναι το κλείσιμο της γέφυρας της Χαλκίδας, το πρωί της Τετάρτης (10/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι αγρότες έκλεισαν την πρόσβαση στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πρόθεσή τους είναι να την κρατήσουν κλειστή για περίπου δύο ώρες.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται τα μπλόκα στην Κόρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας–Αιδηψού, καθώς και στην Ιστιαία. Οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα, Τετάρτη, στις 10.30 το πρωί, έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

«Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα - Πώς θα κινηθείτε στην Αθηνών-Λαμίας

Αποκλεισμένη παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας σε τέσσερα κομβικά σημεία, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Τα μπλόκα έχουν στηθεί σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη τις τελευταίες ημέρες, με πλήρες κλείσιμο των δρόμων για μία ώρα κάθε απόγευμα.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στην Αταλάντη, όπου ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω του βοηθητικού δικτύου για περίπου 10 χιλιόμετρα, από το 138ο έως το 148ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ. Η τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας και στα δύο ρεύματα.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις ενισχύονται με νέα τρακτέρ, ενώ χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι. Η παρουσία τους αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα χρειάζεται να διανύσουν περίπου 50 χιλιόμετρα μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, προκειμένου να παρακάμψουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Αντίστοιχα, για όσους κατευθύνονται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα καλύπτονται μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία, στο 75ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, στη Ριτσώνα, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα. Από εκεί, οι οδηγοί κινούνται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χιλιόμετρο, λίγο πριν από τη Λαμία.