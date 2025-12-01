Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Εξετάζεται αποκλεισμός του λιμανιού στον Βόλο

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει των επόμενων ημέρων δηλώνουν οι αγρότες, που παραμένουν στα μπλόκα, την ίδια ώρα που καταφθάνουν χιλιάδες, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα (1/12).

Οι αγρότες ζητούν άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας» ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραλύει η χώρα - Ετοιμάζονται νέες κινητοποιήσεις

Τα τρακτέρ βρίσκονται παρατεταμένα στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης έφτασαν στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι. Συγκεκριμένα, μπλόκο έχει στηθεί και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ενώ αναμένονται εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, Δευτέρα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Στην Κεντρική Μακεδονία αναμένεται επίσης να σταματήσει η κυκλοφορίας καθώς και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων ενώ ήδη έχουν συγκεντρωθεί αγρότες στην πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια της περιοχής.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη», ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αγρότες από την Μαγνησία ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Συνεχίζουν μέχρι να δοθούν λύσεις - Καταφθάνουν χιλιάδες στα μπλόκα

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ χιλιάδες άλλοι αναμένεται να καταφτάσουν από τη Δευτέρα (1/12).

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επεισόδια στη Λάρισα - Τραυματισμοί και συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Έντονα επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου στη Λάρισα, όπου αστυνομικοί που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, οι οποίες –κατά περίπτωση– προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στις 10.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ανανεώνουν το «ραντεβού» έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες συνάδελφοί τους, για τους οποίους αναμένονται οι ακτηγορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αυτοφώρου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα, Δευτέρα (1/12) ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες, Κυριακή κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και

στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, αίρονται, την ίδια ώρα, οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και

στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά.