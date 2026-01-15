Μπλόκα: Γιατί είπαν «ναι» στο ραντεβού οι «σκληροί» - Ο ρόλος του Τσιάρα και η καχυποψία στο Μαξίμου

Ακόμη ένα παράθυρο στο διάλογο κυβέρνησης και αγροτών τα αμέσως επόμενα 24ώρα φαίνεται ότι άνοιξε χθες μετά την απόφαση των «σκληρών μπλόκων» για διάλογο με τον πρωθυπουργό με ανοιχτούς δρόμους.

Τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Συντονιστικής διεξάγει, όπως και όλη την προηγούμενη περίοδο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι εκπρόσωποι των αγροτών φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει στους όρους, που εξ αρχής έχει θέσει το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, η αντιπροσωπεία των αγροτών, που θα επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου να αριθμεί έως 25 άτομα μαζί με 5 παρατηρητές, αλλά και να μην βρίσκονται στους παραπάνω αγρότες, που είτε εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη, είτε ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις.

Σήμερα η κρίσιμη ημέρα

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγων επισημαίνει πως η σημερινή ημέρα είναι πιθανώς η κρισιμότερη καθώς κατά τη διάρκεια της θα φανεί κατά πόσον οι αγρότες θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις, που φέρεται να έχουν αναλάβει στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση.

Εφόσον οι αγρότες της Πανελλαδικής Συντονιστικής επιβεβαιώσουν τα συμφωνηθέντα με την κυβέρνηση, τότε το ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε αύριο, είτε την προσεχή Δευτέρα. Άλλωστε, κυβερνητικές πηγές σημείωναν χθες ότι η βασική γραμμή της κυβέρνησης είναι λύσεις στα προβλήματα, αλλά και εφαρμογή του νόμου.

Τα ίδια πρόσωπα υπενθύμιζαν, δε, ότι υπάρχει πλέον το… προηγούμενο της Δευτέρας, όπου οι αγρότες που πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου απεχώρησαν έχοντας μαζί τους την πρωθυπουργική δέσμευση για διευθέτηση μιας σειράς δημοσιονομικά ουδέτερων διοικητικών ζητημάτων, που τους απασχολούν επί μακρόν. Σε κάθε περίπτωση και επειδή η αδιαλλαξία και η άρνηση του διαλόγου έχουν γεμίσει με καχυποψία τους επιτελείς στο Μέγαρο Μαξίμου κυβερνητικές πηγές διεμήνυαν ότι «είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Η κυβέρνηση δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, θεατής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί».