Μπλόκα παντού! Στους δρόμους από 30 Νοεμβρίου οι αγρότες - Αποφάσισαν κλείσιμο λιμανιών, τελωνείων

Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη η κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, όπου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συγκάλεσε αγρότες από κάθε γωνιά της χώρας, με στόχο τον κοινό σχεδιασμό και τον συντονισμό των επικείμενων κινητοποιήσεων.



Στη σύσκεψη αποφάσισαν να βγάλουν τρακτέρ στις εθνικές οδούς από τις 30 Νοεμβρίου έως και της 5 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι το πότε θα οργανωθούν σε κάθε περιοχή θα αποφασιστεί κατά τόπους, ενώ θα γίνουν και άλλες δράσεις όπως κλείσιμο λιμανιών και τελωνείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αγρότες αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, ενώ δεν αποκλείεται και οι αγρότες από την Καρδίτσα να οργανώσουν μπλόκο στον Ε65. Επιπλέον, θεωρούν δεδομένο ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα στηθούν μπλόκα στα διόδια Μαλγάρων.

ONLARISSA.GR

Η προσέλευση ήταν μαζική με την αίθουσα να γεμίζει, με δεκάδες άτομα να παρακολουθούν όρθιοι, ενώ πολλοί ακόμη παρέμειναν εκτός κτιρίου, ακούγοντας τις τοποθετήσεις από τη μεγαφωνική εγκατάσταση που είχε στηθεί.



Το κλίμα στις τάξεις των αγροτών ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, με ξεκάθαρη διάθεση για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, καθώς ζητούν ουσιαστικές λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρέθηκαν η μείωση του κόστους παραγωγής, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα που δοκιμάζεται από την ευλογιά, καθώς και μια σειρά πρόσθετων διεκδικήσεων που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

ONLARISSA.GR

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο onlarissa.gr, περιέγραψε το στίγμα των φετινών κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ενότητας, αλλά και σαφώς πιο δυναμικών ενεργειών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι δράσεις που εξετάζονται θα είναι «περισσότερο σκληρές» και «ποικιλόμορφες», με προτάσεις που περιλαμβάνουν από ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στην Εθνική Οδό, μέχρι το ενδεχόμενο κλεισίματος τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Η σύσκεψη στη Νίκαια ήταν η αφετηρία ενός κύκλου κινητοποιήσεων που οι αγρότες προαναγγέλλουν ότι θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, με κοινή γραμμή και συντονισμένη δράση σε όλη την Ελλάδα, αναμένοντας πλέον την τελική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα και τη μορφή των κινητοποιήσεων.