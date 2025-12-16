Μπλόκα στο όριο: Στο τραπέζι φθηνό ρεύμα και πετρέλαιο με ΑΑΔΕ-Πότε βλέπει ο Μητσοτάκης τους αγρότες

Φως στο τούνελ της διελκυστίνδας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες αχνοφαίνεται στον ορίζοντα μετά τη νέα πρόσκληση σε διάλογο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και το σινιάλο από το Μέγαρο Μαξίμου για ικανοποίηση κεντρικών αιτημάτων όπως το φθηνό αγροτικό ρεύμα, το αφορολόγητο στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και νέα ενίσχυση για αγρότες και κτηνοτρόφους, που καταγράφουν σοβαρή απώλεια εισοδήματος.

Αγώνας δρόμου για συνάντηση έως το Σάββατο

Σε έναν ιδιότυπο αγώνα με τον χρόνο επιδίδεται πλέον το Μέγαρο Μαξίμου, που εντείνει τις προσπάθειες του για διάλογο με τους αγρότες πριν από την εβδομάδα των Χριστουγέννων, που έστω και ατύπως έχει τεθεί ως το απώτατο όριο ανοχής των αγροτικών κινητοποιήσεων υπό τη μορφή των μπλόκων, τα οποία, πάντως, φαίνεται να απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής, όπως αποκαλύπτουν τα ευρήματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, κάτι, που είναι φυσικό να περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών της κυβέρνησης.

Λίγα 24ώρα μετά το προσκλητήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη για μία συνάντηση, που τελικώς δεν έγινε η κυβέρνηση επανήλθε χθες και μέσω του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, επικαιροποίησε το κάλεσμα προς τους «εξεγερμένους» αγρότες σε διάλογο περιγράφοντας ταυτόχρονα και ένα πλαίσιο των εφικτών κατά την κυβέρνηση λύσεων σε επείγοντα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

«Έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο» τόνισε ο κ. Τσιάρας για να επισημάνει ότι «καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες».

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr η ξεδίπλωση από χθες της δεύτερης φάσης των κυβερνητικών πρωτοβουλιών υποκρύπτει την επιδίωξη της κυβέρνησης να έλθει σε διάλογο με τους αγρότες ακόμη και πριν από την αναχώρηση του πρωθυπουργού για τις Βρυξέλλες, κάτι, ωστόσο, που δεν φαίνεται να είναι στο χέρι του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς, έως χθες βράδυ δεν υπήρχε μία ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών, που θα καθιστούσε τον επιδιωκόμενο διάλογο θέμα των επομένων ωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος σημείωνε ότι «η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των μπλόκων», εκτιμώντας ότι όσο περνά ο χρόνος το κόστος από τους συνεχιζόμενους αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων θα βαραίνει θα βαραίνει ολοένα και περισσότερο την πλευρά των αγροτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης δεν παραγνωρίζει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις στα μπλόκα ανά την επικράτεια, επιμένοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να χτίσει γέφυρες και υιοθετεί εξ αρχής μία στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, ώστε να προσφέρει και μία αξιοπρεπή διέξοδο στην πλειοψηφία των αγροτών, που, όπως λέγεται, δεν επιδιώκει την τυφλή σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά ρεαλιστικές λύσεις σε υπαρκτά, όσο και σοβαρά ζητήματα.

Άλλωστε, στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και εάν προηγηθεί κάποια επαφή των αγροτών είτε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, η λύση στο γόρδιο δεσμό θα έλθει στη σχεδιαζόμενη συνάντηση της αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό με τις κυρίαρχες εκτιμήσεις να την προσδιορίζουν για την ερχόμενη Παρασκευή ή το Σάββατο, αφού ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επιστρέψει από τις Βρυξέλλες.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Βουλή

Πάντως, από το Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι ο διάλογος κυβέρνησης – αγροτών δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί υπό την απειλή των αποκλεισμών εθνικών οδικών αξόνων και άλλων κρίσιμων υποδομών, ενώ διευκρινίζουν ότι θα πρέπει να έχει προκύψει ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών.

Σύμφωνα με τα μέχρι χθες δεδομένα, ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα ενίσχυσης, που επεξεργάζονται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης κατά την αποψινή του παρέμβαση στη Βουλή, αλλά θα περιοριστεί στην επανάληψη της δέσμευση του για ικανοποίηση βασικών αιτημάτων των αγροτών.

Είναι σαφές, πάντως, ότι από τη σημερινή απάντηση των αγροτών στο χθεσινό κάλεσμα του κ. Τσιάρα θα εξαρτηθεί ως ένα βαθμό και το αποψινό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα μέτρα ενίσχυσης, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Όπως το έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα ενίσχυσης για το κόστος παραγωγής, το αγροτικό ρεύμα, το αγροτικό πετρέλαιο, αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να αφορούν στο 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς, αλλά και οικονομική ενίσχυση για καλλιέργειες, που υφίστανται μεγάλη πίεση, όπως το σιτάρι, το βαμβάκι αλλά και για την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στην κυβέρνηση φαίνεται ότι συζητούν την περαιτέρω μείωση του αγροτικού ρεύματος γύρω από τη ζώνη των 8 λεπτών ανά κιλοβατώρα από 9,2 που είναι σήμερα, αλλά και την παράταση του συγκεκριμένου καθεστώτος για ακόμη 2 χρόνια. Επίσης και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΑΑΔΕ δημιουργεί μία ψηφιακή εφαρμογή, στην οποία ο κάθε αγρότης θα δηλώνει την ποσότητα του πετρελαίου, που θέλει να αγοράζει και το ποσοστό, που είναι κάτω από το πλαφόν, θα το προμηθεύεται αφορολόγητο, ώστε να μην υπάρχει η σημερινή χρονοβόρα διαδικασία της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Επίσης, στην κυβέρνηση έχουν καταλήξει στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για αγρότες και κτηνοτρόφους, που είχαν σοβαρή απώλεια εισοδήματος είτε από τη μείωση των τιμών διεθνώς, είτε από έκτακτες συνθήκες, όπως η ευλογιά. Σε κάθε περίπτωση, υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, που μετέχει ενεργά στις παρασκηνιακές διεργασίες επισημαίνει με νόημα πως στόχος της κυβέρνησης είναι να απαντήσει συνολικά στις αγωνίες του αγροτικού κόσμου και όχι μόνο στα αιτήματα των μπλόκων.