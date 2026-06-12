«Μπλόκο» σε εκδήλωση της «Ελπίδας» στον ΔΣΑ - Καρυστιανού: «Είναι λυπηρό...»

Όπως τα είχαμε γράψει από χθες το βράδυ.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών υπήρξε κινητοποίηση για να μην πάρει η «Ελπίδα» αίθουσα του ΔΣΑ για εκδήλωση με θέμα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου, κάτι που εν τέλει συνέβη.

Οι αντιδράσεις εκφράστηκαν αρχικά από το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια από τη ΝΔ και έτσι ο πρόεδρος του ΔΣΑ αναγκάστηκε, μέσα στη νύχτα και δια περιφοράς συγκάλεσε το ΔΣ ώστε να μη δοθεί η αίθουσα.

«Είναι λυπηρό για κομματικούς λόγους να μην αγκαλιάζονται πρωτοβουλίες για το κράτος δικαίου» δήλωσε η κ. Καρυστιανού η οποία υποστήριξε πως επρόκειτο για για εκδήλωση που δεν ήταν κομματική. Σημειώνεται πάντως πως μεταξύ των ομιλητών, όπως είχαν ανακοινωθεί επισήμως, ήταν και η Μαρία Γρατσία.

Από την «Ελπίδα» πάντως λένε πως στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ τόσο αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις (ΚΚΕ), όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη.

