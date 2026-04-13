«Μπλόκο» σε Τουρκοκύπρια στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τραγούδησε εμβατήριο για τη Σμύρνη στην Κομοτηνή

Απαγόρευση εισόδου σε γνωστή Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια επέβαλαν οι ελληνικές Αρχές, η οποία είχε ερμηνεύσει εθνικιστικό εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης σε εκδήλωση στην Κομοτηνή το 2024.

Η Ισίν Καρατζά διαμαρτυρήθηκε μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media, λέγοντας ότι η απόφαση αυτή της επιδόθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μαζί με την οικογένειά της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε από τον χώρο αναμονής του αεροδρομίου, η Καρατζά τόνισε ότι ενώ στην οικογένειά της επετράπη η είσοδος, για την ίδια ακολουθήθηκε διαδικασία απέλασης.

«Είμαι η Ισίν Καρατζά και σας μιλώ από την Αθήνα. Το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόρριψη της εισόδου μου στην Ελλάδα. Γιατί; Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα ‘Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος’ και τραγούδησα το ‘Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια’ (İzmir Marşı). Εξαιτίας αυτού, εγώ απελαύνομαι αυτή τη στιγμή. Η κόρη μου και ο σύζυγός μου μπόρεσαν να περάσουν, αλλά εμένα μου το απαγόρευσαν», ανέφερε στο βίντεο.

Η τραγουδίστρια έκανε λόγο για προσβλητική αντιμετώπιση από τις αρχές του αεροδρομίου: «Βιώνω μια παράλογη μεταχείριση που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κανείς να μας δώσει ούτε ένα ποτήρι νερό. Είμαστε εδώ επί ώρες. Θα μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Ήρθαμε ως τουρίστες και αυτή τη στιγμή μας αντιμετωπίζουν ξεκάθαρα ως εχθρούς».

«Θα το ξαναέκανα»

Σε επόμενο βίντεο βέβαια, η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια δηλώνει ότι «θα το ξαναέκανε», αναφερόμενη στην εκδήλωση στην Κομοτηνή πριν δύο χρόνια.

«Θα λέω ‘Ευτυχισμένος όποιος λέει ότι είμαι Τούρκος’ μέχρι το τέλος. Είμαι ερωτευμένη με τη Δημοκρατία της Τουρκίας... Έχω ορκιστεί να ζήσω για το τουρκικό έθνος με μεγάλη αφοσίωση και πίστη... Δεν μπορώ να επιτρέψω να θιγεί ούτε ένα γράμμα της μεγάλης Δημοκρατίας της Τουρκίας...», έγραψε η Ισίν Καρατζά.

Το καλοκαίρι του 2024 η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, σε εκδήλωση του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας.

Σύμφωνα με το rodopipress.gr, η Καρατζά είχε προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα τραγουδώντας το εθνικιστικό εμβατήριο «Ne Mutlu Türküm Diyene» (Τι ευτυχία να λες πως είσαι Τούρκος) και τον «Ύμνο της Σμύρνης» (εμβατήριο του Κεμάλ Ατατούρκ για την καταστροφή της Σμύρνης), παρουσία παραγόντων του τουρκικού προξενείου. Όπως φαίνεται, οι ελληνικές Αρχές την κατέγραψαν ως ανεπιθύμητη (persona non grata), ενεργοποιώντας τις σχετικές λίστες απαγόρευσης εισόδου για λόγους εθνικής ασφαλείας και δημόσιας τάξης.

