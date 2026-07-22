«Μπλόκο» στα F-35 για την Τουρκία από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Τι ζητά η Ουάσιγκτον από την Άγκυρα

Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, σύμφωνα με επίσημη απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο.

Η θέση της Ουάσιγκτον αποτυπώνεται σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ. Η επιστολή εστάλη μετά από σχετικό αίτημά του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αφορούσε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει εκ μέρους του προέδρου.

Turkey doesn’t meet legal conditions to rejoin F-35 program, State Department tells Congress https://t.co/t0WDDfa3ac pic.twitter.com/gaB4Mu4g1W — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 22, 2026

Στο επίκεντρο οι S-400

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 231 του νόμου CAATSA, δηλαδή του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων, καθώς και από το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

Σύμφωνα με την επιστολή, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

Βασική προϋπόθεση είναι η Τουρκία να μην κατέχει πλέον το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ούτε τον συναφή εξοπλισμό του. Παράλληλα, θα πρέπει να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αποκτήσει ξανά το συγκεκριμένο σύστημα στο μέλλον και να εκπληρώσει και τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθαρίζει ότι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Παράλληλα, τονίζει ότι οποιαδήποτε διαδικασία για την επίλυση του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύννομη και συμβατή με τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συνεργασία για τους S-400 και το ΝΑΤΟ

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι, μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει την ενίσχυση της συνεργασίας με την Άγκυρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενο στις διμερείς σχέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες για την ασφάλεια και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις.

Τονίζει, ωστόσο, ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ζητώντας παράλληλα λογοδοσία όταν οι ενέργειές της υπονομεύουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αναφορά στη Χαμάς

Σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, η επιστολή αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με την οργάνωση.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η Άγκυρα συνέβαλε στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, αξιοποιώντας τις επαφές της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοχή της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός.