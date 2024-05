Μια απρόσμενη τροπή για τον πρίγκιπα Χάρι είχε το μεσημέρι της Τρίτη η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου που του απαγόρευσε να επεκτείνει τη νομική αγωγή κατά των εφημερίδων της News Group ώστε να συμπεριλάβει νέους ισχυρισμούς κατά του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Την Τρίτη, ο δικαστής Τζάστις Φάνκουρτ έκρινε ότι οι μεμονωμένες κατηγορίες εναντίον του κ. Μέρντοχ δεν πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη, δηλώνοντας ότι δεν πρόσθεσαν «τίποτα υλικό» στην υπόθεση.

Στον Δούκα του Σάσεξ δεν επετράπη επίσης να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα των καταγγελιών από το 1994 και το 1995 έως το 2012, καθώς ο δικαστής ισχυρίστηκε ότι ήταν «πολύ αργά».

Η αγωγή κατά του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ

Οι δικηγόροι του Πρίγκιπα Χάρι και άλλοι προσφεύγοντες επεδίωξαν στα μέσα Μαρτίου να τροποποιήσουν τη μήνυση που έχουν καταθέσει στο Λονδίνο σε βάρος των βρετανικών εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, ώστε να συμπεριληφθεί προσωπικά ο μεγιστάνας σε ισχυρισμούς περί συγκάλυψης αξιόποινων πράξεων.

Ο Χάρι και περισσότερα από 40 πρόσωπα μηνύουν τον όμιλο News Group Newspapers (NGN) κατηγορώντας τον για παράνομη εισβολή στην ιδιωτική ζωή τους από τις ταμπλόιντ του the Sun και News of the World, που πλέον δεν κυκλοφορεί, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2016.

Η υπόθεση αναμένεται να μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες σε μια δίκη που θα μπορούσε να διαρκέσει οκτώ εβδομάδες και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο.

Σε μια τριήμερη ακροαματική διαδικασία, που ξεκίνησε σήμερα, οι δικηγόροι των προσφευγόντων ζήτησαν από τον δικαστή Τίμοθι Φάνκορτ να δώσει την άδειά του προκειμένου να αλλάξουν λεπτομέρειες της αρχικής τους υπόθεσης σε βάρος του NGN, ώστε να συμπεριλάβουν επιπλέον στοιχεία, όπως ισχυρίζονται, μιας συγκάλυψης από ανώτατα στελέχη του ομίλου εφημερίδων.

Μεταξύ των τροποποιήσεων που επιδιώκουν να γίνουν είναι να συμπεριληφθούν αναφορές για τον ίδιο τον Μέρντοχ, ηλικίας 93 ετών, σε σχέση με τη γνώση και την απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων από ανώτερα στελέχη και αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη Ρεμπέκα Μπρουκς, τη διευθύνουσα σύμβουλο της News UK, τον βρετανικό βραχίονα εφημερίδων της News Corp's.