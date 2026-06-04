Μπόμπα για Τανιμανίδη: «Εγώ λειτουργώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια κι εκείνος σε ένα δημιουργικό χάος»

Τι συμβαίνει με τη Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη όταν πνίγονται στη δουλειά και αναλαμβάνουν το ένα project μετά το άλλο; «Λίγο χανόμαστε, λίγο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω δουλεύουμε πολύ καλά μαζί», είπε η ίδια στην εκπομπή «Happy day» όπου ήταν καλεσμένη και αποκάλυψε τον λόγο που μπορεί να τσακωθούν.

«Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δεν θα φωνάξουμε ο ένας στον άλλον να γίνει χαμός. Στη δουλειά μπορεί να διαφωνούμε λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα ποιος αναλαμβάνει τι, οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά γιατί εγώ λείπω, τέτοια πράγματα των μαμάδων που θέλουν τον έλεγχο».

«Είμαστε τα δύο άκρα»

«Πιο αυστηρή στο σπίτι είμαι εγώ. Είμαστε τα δύο άκρα. Ο Σάκης λειτουργεί μέσα σε ένα δημιουργικό χάος και εγώ μέσα σε απόλυτα κουτάκια. Κάνω λίγο πίσω εγώ, λίγο πίσω εκείνος».