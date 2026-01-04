Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο να θέσει σε κίνδυνο το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ;

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που, μέχρι πρότινος, έμοιαζε καθαρά θεωρητικό: θα μπορούσε μια σοβαρή πολιτική ή γεωπολιτική κρίση να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες; Η συζήτηση γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αφορά αυτή τη φορά στάδια, υποδομές ή logistics, αλλά τις αυστηρές νομικές ρήτρες της FIFA για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Διεθνή ΜΜΕ θέτουν το ερώτημα αν η FIFA διαθέτει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη διοργάνωση από τις ΗΠΑ σε περίπτωση σοβαρής κρίσης ασφάλειας ή πολιτικής αστάθειας.

Πότε μπορεί η FIFA να αποσύρει τα δικαιώματα διοργάνωσης

Σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της FIFA, η ανάθεση ενός Μουντιάλ δεν αποτελεί απόλυτη εγγύηση. Η διεξαγωγή του εξαρτάται από τη διαρκή διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα-διοργανώτρια.

Η FIFA διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής για την ασφάλεια ομάδων, αξιωματούχων ή φιλάθλων, όπως ένοπλες συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις ή γενικευμένα επεισόδια αποσταθεροποίησης. Ακόμη και απειλές κατά εθνικών συμβόλων ή της πολιτειακής ηγεσίας μιας χώρας μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να θεωρηθούν επιβαρυντικός παράγοντας.

Ωστόσο, οι κανονισμοί δεν προβλέπουν αυτόματη τιμωρία μιας χώρας λόγω πολιτικών ή στρατιωτικών εξελίξεων, εκτός εάν αυτές οδηγήσουν σε άμεση κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία της εθνικής ομοσπονδίας ή σε σοβαρή παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων προς τη FIFA. Υπό αυτό το πρίσμα, το σενάριο αυτόματης αφαίρεσης της διοργάνωσης από τις ΗΠΑ θεωρείται νομικά αβάσιμο.

La Mafia de la FIFA entregó el Premio de la Paz al criminal ultraderechista Donald Trump. Este verano se disputará el Mundial de fútbol en Estados Unidos después de bombardear a Venezuela y secuestrar a Maduro. pic.twitter.com/UU0I0J4xKu — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 3, 2026

Η ιστορία δείχνει, πάντως, ότι η FIFA συχνά κινείται περισσότερο βάσει διεθνών πιέσεων και συγκυριών παρά αυστηρής εφαρμογής αρχών. Οποιαδήποτε απόφαση αποκλεισμού ή μεταφοράς μιας διοργάνωσης θα απαιτούσε ευρεία διεθνή συναίνεση και όχι απλώς νομική ερμηνεία των κανονισμών.

Οι συνέπειες σε οικονομικό και αθλητικό επίπεδο

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες και θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η ενδεχόμενη απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών από το πλάνο θα προκαλούσε τεράστια οικονομική ζημιά, με κατάρρευση χορηγιών και τηλεοπτικών συμβολαίων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για τη FIFA, ένα τέτοιο ενδεχόμενο χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως «χρηματοοικονομικά αυτοκτονικό», εκτός αν οι λόγοι ασφάλειας είναι απολύτως αδιαμφισβήτητοι. Παράλληλα, η συζήτηση αναζωπυρώνει κατηγορίες περί διπλών μέτρων και σταθμών. Πολλοί συγκρίνουν την άμεση αποβολή της Ρωσίας από όλες τις διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλεισμό.