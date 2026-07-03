Μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού - Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά: Άγρια κόντρα για Νέστορα

Οι δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη όξυναν τα πνεύματα στην Ολομέλεια, με τον υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη να υποστηρίζει, επιχειρώντας να αποκρούσει τα πυρά περί «εργαλειοποίησης» της υπόθεσης, πως η ρητορική της αντιπολίτευσης δύναται να «οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω».

«Κάποιοι από δω μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζεται δολοφόνους. Δεν έχετε την ντροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ακόμα νωπό!», υποστήριξε αρχικώς ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας αργά το βράδυ της Πέμπτης στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για συνειδητή επιλογή της τοξικότητας.

«Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε άθελά σας; Το κάνετε από πολιτική άγνοια; Γιατί αν είναι έτσι και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω ότι το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κάποιων δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό», όπως είπε, προκαλώντας την οξεία αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη»

«Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται! Ένα πράγμα πρέπει να πείτε, πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι! Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση του τόπου», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.

«Έρχεστε υφυπουργέ και ξεστομίζει τέτοιους λόγους. Δεν ντρέπεστε; Τώρα που χρειάζεται ο ελληνικός λαός να μας δει όλους ενωμένους, ρίχνετε νερό στο μύλο όλων αυτών που θέλουν περαιτέρω απαξιώσουν το πολιτικό σύστημα; Δεν υπάρχει ντροπή;», διερωτήθηκε ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας να καταλογίζει απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης στην κυβέρνηση.

«Όλος ο αγώνας που κάνουμε κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής της κυβέρνησή σας είναι ένας αγώνας που έχει σκοπό να πάνε οι ύποπτοι και οι ένοχοι στη Δικαιοσύνη. Οπότε μη λέτε ότι οπλίζουμε το χέρι κανενός!» υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ αμέσως μετά η Τζώρτζια Κεφαλά είχε έντονο διάλογο με τον υφυπουργό, καθώς υποστήριξε πως η κυβέρνηση «βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα», σχολιάζοντας και πως «είναι τραγικό», όπως είπε, «να βγαίνει το συμπέρασμα ότι επειδή είναι νεοδημοκράτες τους σκοτώνουν».