Μπορεί να μην έχει δίπλωμα, αλλά πλέον έχει αμάξι: Ο υπερτυχερός παίκτης του «Τροχού της Τύχης»

Μια μοναδική στιγμή καταγράφθηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης (26/3) στον «Τροχό της Τύχης», όπου ο Χρήστος κατάφερε να λύσει τον γρίφο του τελικού και να κερδίσει ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο.

Ο 23χρονος παίκτης ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, όμως η πορεία του είχε μεγάλες ανατροπές: χρήματα που κέρδιζε χάνονταν μέσα σε λίγα λεπτά, χρεοκοπίες, χρυσές φέτες και ξανά από την αρχή, κρατώντας την αγωνία στο αποκορύφωμα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, με ψυχραιμία και τύχη, κατάφερε να συγκεντρώσει 2.585 ευρώ και να φτάσει στον μεγάλο τελικό.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης σχολίασε με χιούμορ την πορεία του: «Τα έζησες όλα! Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία, άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες!».

Στον μικρό τροχό ο Χρήστος έφερε το 11 και στην κατηγορία «Πάνε πακέτο» έλυσε σωστά τον γρίφο «Νονός-Βαφτιστήρι». Περιμένοντας την αποκάλυψη του φακέλου, δεν έκρυβε την αγωνία του. Μόλις ο παρουσιαστής άνοιξε τον φάκελο και εμφανίστηκε η λέξη «αυτοκίνητο», το πλατό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Ο Χρήστος μπορεί να μην έχει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, αλλά πλέον έχει… αυτοκίνητο!

Ο 23χρονος σπουδάζει Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία στη Λάρισα, βρίσκεται στο τέταρτο έτος και δηλώνει περήφανα ότι δεν χρωστάει μαθήματα. Ανυπομονεί να πάρει το πτυχίο του και να συνεχίσει τα όνειρά του με το ίδιο χαμόγελο που είχε και στο παιχνίδι.

Η συμμετοχή του, ωστόσο, κρύβει μια ξεχωριστή προσωπική ιστορία. Την αίτηση για να βρεθεί στον «Τροχό της Τύχης» την είχε στείλει η αγαπημένη του γιαγιά, με την οποία παρακολουθούσαν μαζί το παιχνίδι τα καλοκαιρινά απογεύματα. Σε ένδειξη αγάπης, ο Χρήστος αποφάσισε να δώσει στο νέο του αυτοκίνητο το όνομά της: «Κική».