«Μπορεί να συμβεί και αύριο»: Τρέμουν στην Καλιφόρνια για επικείμενο μεγάλο σεισμό στο Σαν Αντρέας

Νέα επιστημονικά δεδομένα επαναφέρουν στο προσκήνιο τους φόβους για έναν ισχυρό σεισμό στο ρήγμα του Σαν Αντρέας, το μεγαλύτερο και ένα από τα πλέον επικίνδυνα σεισμικά ρήγματα της Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του New York Post, η διακεκριμένη σεισμολόγος του Caltech, Λούσι Τζόουνς, προειδοποιεί ότι ένας μελλοντικός μεγάλος σεισμός δεν θα περιοριστεί σε μια σύντομη και ισχυρή δόνηση, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές, μεταφορές και δίκτυα ύδρευσης.

Η ίδια ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει επιστημονικός τρόπος να προβλεφθεί πότε ακριβώς θα εκδηλωθεί ο σεισμός.

«Μπορεί να περάσουν ακόμη 100 χρόνια. Μπορεί να γίνει αύριο ή ακόμη και το επόμενο λεπτό», δήλωσε, εξηγώντας ότι τα σεισμικά μοντέλα μπορούν να δείξουν πώς ενδέχεται να εξελιχθεί μια καταστροφή, όχι όμως και να προβλέψουν τον χρόνο εκδήλωσής της.

Σχεδόν δύο λεπτά ισχυρής δόνησης

Η Λούσι Τζόουνς συμμετείχε στην ανάπτυξη ενός σεναρίου σεισμού μεγέθους 7,8 βαθμών στο νότιο τμήμα του ρήγματος του Σαν Αντρέας.

Σύμφωνα με τις σχετικές προσομοιώσεις, ορισμένες περιοχές στη Νότια Καλιφόρνια θα μπορούσαν να υποστούν σχεδόν δύο λεπτά συνεχούς και ιδιαίτερα ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Ένα τέτοιο φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες, να εγκλωβίσει χιλιάδες ανθρώπους στην κυκλοφορία και να διακόψει τη λειτουργία βασικών δικτύων κοινής ωφέλειας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αγωγοί που μεταφέρουν νερό στη Νότια Καλιφόρνια και διασχίζουν το ρήγμα. Ενδεχόμενη καταστροφή τους θα δυσχέραινε όχι μόνο την υδροδότηση, αλλά και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που θα μπορούσαν να ξεσπάσουν μετά τον σεισμό.

Φωτ.: ABC 7

Στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης των τελευταίων 1.000 ετών

Τις ανησυχίες ενισχύει νέα μελέτη διεθνούς επιστημονικής ομάδας, με επικεφαλής ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης.

Οι επιστήμονες ανακατασκεύασαν περίπου 1.000 χρόνια σεισμικής δραστηριότητας στα συστήματα των ρηγμάτων του Σαν Αντρέας και του Σαν Χασίντο στη Νότια Καλιφόρνια.

Το μοντέλο τους έδειξε ότι οι τεκτονικές πιέσεις στον φλοιό της περιοχής βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο κατά την τελευταία χιλιετία. Το εύρημα δεν επιτρέπει την πρόβλεψη συγκεκριμένου σεισμού, δείχνει όμως ότι σημαντική ενέργεια έχει συσσωρευτεί στα ρήγματα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το πέρασμα Καγιόν, κοντά στο Λος Άντζελες, όπου συναντώνται τα δύο μεγάλα σεισμικά συστήματα.

Οι ερευνητές περιγράφουν το σημείο ως μια πιθανή «σεισμική πύλη», η οποία θα μπορούσε να καθορίσει εάν μια μελλοντική ρήξη θα περιοριστεί σε ένα μόνο ρήγμα ή θα μεταδοθεί και στο γειτονικό σύστημα, αυξάνοντας σημαντικά την έκταση και την ένταση του σεισμού.

Φωτ.: ABC 7

Πιθανή σύνδεση με το ρήγμα Κασκέιντια

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί μελέτη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, σύμφωνα με την οποία το ρήγμα του Σαν Αντρέας μπορεί να συνδέεται σεισμικά με τη ζώνη καταβύθισης Κασκέιντια, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των βορειοδυτικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Αναλύοντας γεωλογικά αρχεία χιλιάδων ετών, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι μεγάλοι σεισμοί στην Κασκέιντια και στο βόρειο τμήμα του Σαν Αντρέας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν σημειωθεί με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ένας ισχυρός σεισμός στο ένα σύστημα θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να μεταβάλει τις πιέσεις και να συμβάλει στην ενεργοποίηση του άλλου. Οι επιστήμονες τονίζουν, πάντως, ότι πρόκειται για πιθανή σεισμική σύνδεση και όχι για βεβαιότητα ότι κάθε μεγάλος σεισμός στην Κασκέιντια θα προκαλεί ρήξη στο Σαν Αντρέας.

Ένα ενδεχόμενο καταστροφής πολλών Πολιτειών

Ο επικεφαλής της συγκεκριμένης έρευνας και θαλάσσιος γεωλόγος Κρις Γκόλντφινγκερ προειδοποίησε ότι η σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δύο συστημάτων θα δημιουργούσε μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι συνέπειες θα μπορούσαν να εκτείνονται από το Σαν Φρανσίσκο και το Πόρτλαντ έως το Σιάτλ και το Βανκούβερ, επηρεάζοντας πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και τον Καναδά.

Η ζώνη καταβύθισης Κασκέιντια μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι, ενώ το ρήγμα του Σαν Αντρέας συνδέεται κυρίως με έντονη οριζόντια μετατόπιση του εδάφους και εκτεταμένες ζημιές στην ξηρά.

Ένα συνδυασμένο γεγονός θα μπορούσε, επομένως, να δημιουργήσει ταυτόχρονες κρίσεις σε κατοικημένες περιοχές, λιμάνια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, νοσοκομεία και ενεργειακές υποδομές.