Μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου νησί με μόλις 138.000€– Φθηνότερο κι από ένα σπίτι στην Αθήνα

Ένα νησί για λίγους και τολμηρούς βγαίνει προς πώληση στη Σκωτία, προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάποιον να αποκτήσει το δικό του «κομμάτι παραδείσου», με κόστος λιγότερο από ένα μικρό διαμέρισμα σε κάποια μεγάλη πόλη.

Το νησί Gasker, στα ανοιχτά των Εξωτερικών Εβρίδων (Outer Hebrides), είναι μια άγρια, απομονωμένη νησίδα 70 στρεμμάτων, όπου κυριαρχεί η φύση, ο άνεμος και η απόλυτη σιωπή. Η τιμή του; Μόλις 120.000 λίρες, περίπου 138.000 ευρώ ή 145.000 δολάρια.

Μόνο ένας μικρός, μη επανδρωμένος φάρος, που λειτουργεί αυτόματα από το Northern Lighthouse Board, και μια αποικία φώκιας που έχει κάνει το νησί σπίτι της.



Οι ακτές είναι βραχώδεις και εντυπωσιακές, με μικρές πεδιάδες γεμάτες χορτάρι, λοχάν (λίμνες γλυκού νερού) και άγρια βλάστηση που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής. Η πρόσβαση δεν είναι εύκολη , οι παλίρροιες μεταβάλλονται και οι συνθήκες της θάλασσας απαιτούν εμπειρία και προσοχή.



Το κοντινότερο σημείο κατοίκησης βρίσκεται πέντε μίλια μακριά, ενώ ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός απέχει περίπου 75 μίλια. Εδώ δεν φτάνει η βιασύνη, ούτε το σήμα του κινητού.

«Μια ευκαιρία να χτίσεις το δικό σου καταφύγιο»

Η εταιρεία Galbraith, που έχει αναλάβει την πώληση, περιγράφει το Gasker ως μια «πραγματικά μοναδική ευκαιρία» για κάποιον που θέλει να δημιουργήσει ένα προσωπικό καταφύγιο από τον σύγχρονο θόρυβο.

«Μπορεί να είναι ένα μέρος για μια μικρή καλύβα, μια καμπίνα ή απλώς ένα άσυλο γαλήνης, αν εγκριθεί σχετική άδεια οικοδομής», σημειώνουν οι μεσίτες.



Στην εποχή των ψηφιακών αποσυνδέσεων και της εξάντλησης από την υπερπληροφόρηση, ένα μέρος χωρίς Wi-Fi και ειδοποιήσεις μοιάζει με πολυτέλεια που δεν αγοράζεται εύκολα.

Ένα όνειρο για εσωστρεφείς, φυσιολάτρες και ρομαντικούς

Το Gasker είναι το ιδανικό νησί για τους ονειροπόλους. Για εκείνους που δεν ψάχνουν πολυτέλεια αλλά σιωπή, ελευθερία και απομόνωση.

Για τους καλλιτέχνες που αναζητούν έμπνευση, τους συγγραφείς που θέλουν να ακούσουν μόνο τον άνεμο, τους ερωτευμένους που ονειρεύονται να χαθούν μαζί στον ορίζοντα.



Είναι επίσης ένας προορισμός για τυχοδιώκτες, για όσους αγαπούν τη φύση στη πιο αυθεντική της μορφή — χωρίς ρεύμα, χωρίς δρόμους, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Από τη Σκωτία με... ελευθερία

Η τιμή του μπορεί να ακούγεται χαμηλή, όμως το κόστος της μοναχικής ζωής εκεί δεν μετριέται σε χρήμα. Χρειάζεται θέληση, επιμονή και αγάπη για την απομόνωση.

Όμως για εκείνον ή εκείνη που θα τολμήσει να το αγοράσει, το Gasker μπορεί να γίνει το πιο ελεύθερο σημείο της Ευρώπης, ένα νησί χωρίς σύνορα, χωρίς φασαρία, χωρίς θόρυβο.



Σε έναν κόσμο που δεν σταματά να κινείται, το Gasker είναι μια υπενθύμιση ότι υπάρχει ακόμα χώρος για ησυχία.