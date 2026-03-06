Μπορεί να αναβληθεί το Μουντιάλ; Το μοναδικό σενάριο που θα έβαζε σε κίνδυνο τη διοργάνωση

Καθώς πλησιάζει η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται ερωτήματα για το κατά πόσο η διοργάνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, λόγω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.



Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Με τις ΗΠΑ να φιλοξενούν τη μεγάλη πλειονότητα των αγώνων. Συνολικά θα διεξαχθούν 104 παιχνίδια με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού.



Ωστόσο, η πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολιτικό και αθλητικό επίπεδο. Ορισμένοι παράγοντες του ποδοσφαίρου έχουν ήδη εκφράσει προβληματισμό για το κατά πόσο η διεθνής κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει το Μουντιάλ.



Παράλληλα, στο Ιράν έχουν ακουστεί φωνές που αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης της εθνικής ομάδας από τη διοργάνωση, καθώς η ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει υψηλή.



Παρόλα αυτά, σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο της αθλητικής πολιτικής, η πιθανότητα αναβολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου θεωρείται προς το παρόν μικρή. Με λιγότερο από τρεις μήνες να απομένουν για την έναρξη της διοργάνωσης, μια αλλαγή στο πρόγραμμα θα δημιουργούσε τεράστια οργανωτικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα.



Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το μόνο σενάριο που θα μπορούσε πραγματικά να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του τουρνουά θα ήταν η επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Αν η κρίση επηρεάσει άμεσα την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες , είτε μέσω επιθέσεων είτε μέσω σοβαρών διαταραχών στις μεταφορές και την παγκόσμια οικονομία , τότε η FIFA θα μπορούσε να αναγκαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγών.



Παρά τις ανησυχίες, όλα δείχνουν ότι η διοργάνωση θα προχωρήσει κανονικά. Η FIFA και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, όμως προς το παρόν η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς αλλαγές.



Η πρεμιέρα του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου στο Μεξικό, με τους διοργανωτές να ελπίζουν ότι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη θα διεξαχθεί χωρίς απρόοπτα.