«Μπορώ να σε λέω μαμά;»: Οι συγκλονιστικές ιστορίες των 70 εγκαταλελειμμένων παιδιών στα νοσοκομεία

Φωτογραφίες-Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου

Την ώρα που χιλιάδες παιδιά, είτε απολαμβάνουν ανέμελα τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είτε τις σχεδιάζουν χαρούμενα με τους γονείς τους, 70 ψυχές μεγαλώνουν βλέποντας άσπρες ποδιές.

Παιδιά που δεν ψέλλισαν ποτέ τη λέξη «μαμά». Παιδιά κακοποιημένα που κατέληξαν στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» με εισαγγελικές εντολές. Κάποια άλλα είναι παιδιά από γυναίκες που δολοφονήθηκαν, ενώ υπάρχουν και βρέφη, με το μικρότερο μόλις 40 ημερών, που εγκαταλείφθηκαν από τις τοξικομανείς μητέρες τους.

Flash.gr

Τα παιδιά αυτά δεν πηγαίνουν σχολείο. Η μόνη απασχόληση και ψυχαγωγία τους είναι η τσουλήθρα, η τραμπάλα και η πυραμίδα αναρρίχησης με σχοινιά στον αύλειο χώρο των νοσοκομείων. Ο FLASH επισκέφθηκε την παιδική χαρά και για πρώτη φορά, κατέγραψε εικόνες από τις πιο χαρούμενες στιγμές των παιδιών.

«Μπορώ να σε λέω μαμά;»



Η καθημερινότητα 70 παιδιών στα Παίδων. pic.twitter.com/yBXEF1xddT — Flash.gr (@flashgrofficial) July 15, 2026

Στην παιδική χαρά των νοσοκομείων, απολαμβάνουν ξέγνοιαστα το παιχνίδι και μόλις αυτό τελειώσει, τρέχουν στις αγκαλιές των αποκαλούμενων «μαμάδων της καρδιάς». Δεν είναι οι βιολογικές τους μητέρες. Πρόκειται για γυναίκες όλων των ηλικιών, γλυκές, συμπονετικές, ταπεινές, που μοιάζουν να μην έχουν καταλάβει ούτε οι ίδιες πόσο σημαντική βοήθεια είναι αυτή που προσφέρουν. Δίνουν σε αυτά τα παιδιά απλόχερα όλη την αγάπη που έχουν στερηθεί, αφαιρώντας οι ίδιες ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο. Είναι οι γυναίκες της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, οι οποίες αναλαμβάνουν τον μητρικό ρόλο, κυρίως όταν τα παιδιά βγαίνουν από τις ψυχρές αίθουσες νοσηλείας όπου ζουν ακόμη και χρόνια ολόκληρα και προαυλίζονται, βλέποντας για λίγες ώρες, όχι τις άσπρες ποδιές, αλλά παιχνίδια και χρώματα.

Flash.gr

«Γεννήθηκα για αυτή την αποστολή, να προσφέρω στα παιδιά. Τους δείχνω ότι η ζωή δεν είναι μόνο τα άσχημα που έζησαν, αλλά ότι υπάρχει και μια άλλη. Το πιο δύσκολο είναι όταν σε ρωτάνε, αν μπορούν να σε αποκαλούν μαμά» λέει στον FLASH η κυρία Μαίρη Νοτιά, η οποία είναι εθελόντρια τα τελευταία δέκα χρόνια.

Μεταξύ των παιδιών που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία Παίδων, είναι και ορισμένα με ειδικές ανάγκες. «Όταν τα αγκαλιάζεις, καταλαβαίνουν τα πάντα» λέει συγκινημένη η «μαμά καρδιάς» Ηλιάννα Βέργου.



Ο Αλέξανδρος Κρητικάκης είναι εθελοντής τα τελευταία δύο χρόνια. Μοιράζει φαγητό σε ιδρύματα με άτομα με ειδικές ανάγκες, σε γηροκομεία, όμως οι εικόνες που τον έχουν σημαδέψει, είναι αυτές που έχει αντικρίσει στα νοσοκομεία Παίδων.



Μπροστάρης επί σειρά ετών σε αυτή τη συγκινητική προσπάθεια είναι ο Διευθυντής της Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών, Θανάσης Κοντογιάννης. «Ένα παιδί πριν φύγει, μας έδωσε μια ζωγραφιά και μας ευχαρίστησε που δώσαμε χρώμα στο γκρίζο του νοσοκομείου» λέει στον FLASH.

