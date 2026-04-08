Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι ο μόνος βουλευτής που έκανα καταγγελίες για εικονικές εκτάσεις

Για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Χρήστος Μπουκώρος, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα για τα οποία κατηγορούνται οι βουλευτές αφορούν τον πυρήνα των καθηκόντων και της πολιτικής τους δραστηριότητας.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews, ο ίδιος τηλεφώνησε «για ένα ζευγάρι νέων αγροτών που είναι κληρονόμοι ενός κτήματος και έχουν πραγματικά ζώα και όχι εικονικά, σαν αυτούς που κατασπάραξαν τους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτοί για τους οποίους τηλεφώνησα δεν έχουν πραγματική έκταση, εγώ θα παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα, επειδή πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά και όχι τυπικά».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «παρόμοιο πρόβλημα με αυτό το ζευγάρι είχαν εκείνη την εποχή, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, 1.026 κτηνοτρόφοι σε όλη την χώρα και ρυθμίστηκαν τα προβλήματά τους».

Ο κ. Μπουκώρος υπογράμμισε ακόμη ότι μια κοινοβουλευτική παρέμβαση συχνά απαντάται μετά από τρεις μήνες. «Οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα πρέπει να τρώνε καθημερινά. Άμα περιμένουν την απάντηση μετά από δύο, τρεις μήνες και αν αυτή θα μεταβληθεί σε πολιτική απόφαση, τότε δεν θα μείνει ούτε ένα ζώο ζωντανό», είπε, προσθέτοντας ότι «οι παρεμβάσεις έγιναν, γιατί στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε προβληματικός κανονισμός λειτουργίας».

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι είχε καταγγείλει σκάνδαλα στον οργανισμό, όπου με εικονικές εκτάσεις εισπράττονταν εκατομμύρια, «αλλά αυτό δεν το επισημαίνει κανείς». Κλείνοντας, τόνισε: «Είμαι ο μόνος από τους 300 βουλευτές που έκανα συγκεκριμένες καταγγελίες που πήγαν στην Εισαγγελία και απέδωσαν αποτελέσματα και σήμερα βρίσκομαι απολογούμενος».