Μπουρδούμης - Δροσάκη: Γιόρτασαν τα 6α γενέθλια του Αναστάση - Οι συγκινητικές αναρτήσεις τους

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Λένα Δροσάκη παντρεύτηκαν και έφεραν στον κόσμο τον Αναστάση τους. Τι κι αν εδώ και τρία χρόνια το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους; Οι δύο ηθοποιοί παραμένουν γονείς του μικρού και μια οικογένεια ενωμένη για το καλό του.

Τώρα που ο μικρός έγινε έξι χρόνων, οι δυο του γονείς είχαν μόνο όμορφα λόγια να πουν για εκείνον. Η Λένα Δροσάκη δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram που τη βλέπουμε να χαϊδεύει τρυφερά την πλατούλα του Αναστάση και έγραψε: «Έξι χρόνια σαν σήμερα σε κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Και κάθε μέρα από τότε είναι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου.

Ακόμα μπορώ να σε χαϊδεύω, να σε αγκαλιάζω, να ακούω τη φωνούλα σου να ψιθυρίζει μαμά μέσα στη νύχτα. Ακόμα μου κάνεις τις πιο γλυκές και πιο έξυπνες ερωτήσεις κι εγώ ανακαλύπτω ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου. Χαίρομαι που ζούμε μαζί τις πιο απλές στιγμές, γιατί τελικά αυτές γίνονται οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις.

Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Να μεγαλώνεις με υγεία, αγάπη και φως. Κι εγώ εύχομαι να μη σταματήσω ποτέ να είμαι η ασφαλής σου αγκαλιά, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Για πάντα, η μαμά σου».

Ο μικρός ήρωας

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με στιγμές που έχει περάσει με τον γιο της, στην παραλία, όταν του μάθαινε ποδήλατο και έγραψε λόγια συγκινητικά: «Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα! Να σε χαιρόμαστε! Πέρασαν 6 χρόνια! Σαν σήμερα σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ τις αγκαλιές αγαπημένε μου γιε! Περηφανος για όλα αυτά που καταφέρνεις! Πάντα δίπλα σου!»