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LIFE Showbiz

Μπουσουλόπουλος: Τραγούδησε το «Η αγάπη μου ένα βράδυ» από το «Ευτυχισμένοι μαζί» σε συναυλία του Apon

Αναμνήσεις από τα παλιά προσέφερε ο καλλιτέχνης χαρίζοντας ξανά στο κοινό το τραγούδι από την αγαπημένη σειρά του MEGA.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Apon στο θέατρο Βράχων, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Η αγάπη μου ένα βράδυ», το τραγούδι που ο κόσμος έχει συνδέσει με τη σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί».

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στη συναυλία που έδινε ο Apon για την περιοδεία του με τίτλο «Ηχογένεια Tour». Κάποια στιγμή ο Μπουσουλόπουλος (που έπαιζε στη γνωστή σειρά) πήρε την κιθάρα του και μαζί με τον Apon παρουσίασαν το τραγούδι που έχει αγαπήσει ο κόσμος και συνεχίζει να αγαπά όπως αποδείχθηκε από το κοινό της συναυλίας.

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