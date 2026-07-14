Μπουσουλόπουλος: Τραγούδησε το «Η αγάπη μου ένα βράδυ» από το «Ευτυχισμένοι μαζί» σε συναυλία του Apon

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Apon στο θέατρο Βράχων, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Η αγάπη μου ένα βράδυ», το τραγούδι που ο κόσμος έχει συνδέσει με τη σειρά του MEGA «Ευτυχισμένοι μαζί».

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στη συναυλία που έδινε ο Apon για την περιοδεία του με τίτλο «Ηχογένεια Tour». Κάποια στιγμή ο Μπουσουλόπουλος (που έπαιζε στη γνωστή σειρά) πήρε την κιθάρα του και μαζί με τον Apon παρουσίασαν το τραγούδι που έχει αγαπήσει ο κόσμος και συνεχίζει να αγαπά όπως αποδείχθηκε από το κοινό της συναυλίας.