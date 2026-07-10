Η Ευαγγελία Μουμούρη βρέθηκε καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή της σεζόν «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ και μίλησε για την εμπειρία της στο «Ριφιφί», αποκαλύπτοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αρκετά από τα γυρίσματα.

Όπως περιέγραψε, μεγάλο μέρος των σκηνών γυρίστηκε σε υπόγειες στοές, με το συνεργείο και τους ηθοποιούς να κινούνται για αρκετή ώρα κάτω από τη γη.

«Πηγαίναμε χιλιόμετρα για να μπούμε μέσα και στο τέλος πηγαίναμε μπουσουλώντας», είπε χαρακτηριστικά.

«Μόνο ο Γιγαντάκης στεκόταν όρθιος»

Η ηθοποιός δεν έκρυψε ότι, παρά την ταλαιπωρία, οι στιγμές στα γυρίσματα ήταν γεμάτες χιούμορ.

Μάλιστα, περιέγραψε με γέλια πως, όταν οι υπόλοιποι αναγκάζονταν να κινούνται σκυφτοί ή ακόμη και να μπουσουλούν, ένας μόνο άνθρωπος μπορούσε να περπατά κανονικά.

«Μόνο ο Γιγαντάκης ήταν όρθιος, επειδή είναι νάνος», είπε, αναφερόμενη στον ηθοποιό Δήμο Γιγαντάκη, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

Πίσω από κάθε σκηνή που φτάνει στην οθόνη, υπάρχουν ώρες δουλειάς και συχνά δύσκολες συνθήκες που ο τηλεθεατής δεν φαντάζεται. Στην περίπτωση του «Ριφιφί», οι υπόγειες διαδρομές και οι στενές στοές έγιναν μέρος της καθημερινότητας των συντελεστών.

Η συγκίνηση μετά την προβολή

Η Ευαγγελία Μουμούρη αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση που είχε η σειρά μετά την προβολή της, εξηγώντας πως η ιστορία άγγιξε βαθιά το κοινό.

Όπως είπε, δέχτηκε δεκάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα ακόμη και από ανθρώπους που δεν γνώριζε προσωπικά, οι οποίοι θέλησαν να της εκφράσουν τη συγκίνησή τους.

«Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ήξεραν, μου έστελναν μηνύματα... Και ήμουν για δύο μήνες συγκινημένη», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός στάθηκε επίσης στη σημασία της ομαδικής δουλειάς, αποδίδοντας την επιτυχία της σειράς όχι μόνο στις ερμηνείες, αλλά και στο δυνατό σενάριο, τη σκηνοθεσία και τη συνεργασία όλων των συντελεστών, ενώ αποκάλυψε πως τον ερχόμενο χειμώνα θα παρουσιάσει έναν θεατρικό μονόλογο σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια.