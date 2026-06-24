Μπρα ντε φερ Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη: Οι μπηχτές για Τσίπρα, τα Ζάππεια και το... Νομισματοκοπείο

Μια σκληρή παρτίδα μπρα ντε φερ έστησαν στο κοινοβουλευτικό τερέν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι δυο άνδρες «συναντήθηκαν» στην Ολομέλεια με αφορμή την τροπολογία για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έβαλαν όμως πάνω στο τραπέζι της μονομαχίας, από τον επιστρέφοντα στην πολιτική αρένα Αλέξη Τσίπρα, μέχρι και τις μαύρες ημέρες των μνημονίων, ενθυμούμενοι τα… «Ζάππεια» και τα «Νομισματοκοπεία».







«Συμμορφώνεστε με τον Άρειο Πάγο, δεν αναλαμβάνετε κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία»



Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε αρχικώς ότι η κυβέρνηση «αναγκάζεται» να νομοθετήσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, κι όχι επειδή αναλαμβάνει κάποια «γενναία» πολιτική πρωτοβουλία. «Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι μια πραγματική πολιτική πρωτοβουλία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε να παύσουν τα «επικοινωνιακά παιχνίδια» στις πλάτες των δανειοληπτών.



«Τι θα γίνει με όλους εκείνους που δεν άντεξαν; Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Οι τράπεζες τους ζητούσαν παράνομα χρήματα και δεν τήρησαν τη ρύθμιση. Εσείς τώρα τους γυρνάτε την πλάτη. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται επιλεκτικά η νομιμότητα», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως όσοι δεν άντεξαν λόγω της πίεσης από καταχρηστικές πρακτικές αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ζητώντας να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη κάθε καταγγελία σύμβασης.



Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως κατά πληροφορίες, παρά τις προαναφερθείσες επισημάνσεις, το ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται να υπερψηφίσει την τροπολογία Πιερρακάκη.





«Δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους...»



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πέρασε στην αντεπίθεση, επιμένοντας πως η κυβέρνηση εφαρμόζει «κάτι παραπάνω από τη δικαστική απόφαση», δεδομένου ότι η αναδρομικότητα είναι κυβερνητική απόφαση και επιλογή.

Όσο για την κριτική Ανδρουλάκη περί αποκλεισμού όσων έχασαν τη ρύθμιση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας υποστήριξε πως το 70% δεν είχε πληρώσει ούτε μια δόση και πως σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο άνοιγμα αυτών των υποθέσεων θα οδηγούσε σε μεγάλη νομική αβεβαιότητα και σε αναδρομικό έλεγχο χιλιάδων φακέλων. «Δεν σας λέω ότι όλα πάνε καλά. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα.

Όλες οι κινήσεις μας για το χρέος και τη στήριξη της κοινωνίας, εκεί κατατείνουν. Κρύβουν αλήθεια κι όχι υπερβολή, όχι το να τάζεις τα πάντα σε όλους», σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά: «Καλύτερα από ποιον; Από την Ελλάδα των μνημονίων; Από την Ελλάδα της χρεοκοπίας; Εμείς συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ευρώπη του σήμερα», όπως είπε.







Τα «καρφιά» για τον Τσίπρα και η απάντηση επί προσωπικού





Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο πολιτικό παρελθόν του υπουργού, σχολιάζοντας πως «σήμερα δεν του αρέσει πολύ ο νόμος Κατσέλη, όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά βίντεο στα οποία θα τον εξυμνούσε πριν μερικά χρόνια…». Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο για το κομματικό του… background, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι μέλος της ΝΔ από το 2015 και είμαι εξαιρετικά περήφανος γι’αυτό και για την κυβέρνηση στην οποία μετέχω, ακριβώς γιατί δεν χρειάζεται να αναφέρω τους λαϊκισμούς που αναφέρατε εσείς και η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα».



Τότε μάλιστα, ο υπουργός πρόσθεσε σκωπτικά, με αφορμή και τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, πως «πολλές φορές αισθάνομαι ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα, είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο Νομισματοκοπείο…».

«Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς κι ο Τσίπρας πολεμήσατε με τα “Ζάππεια”», ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.