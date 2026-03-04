Μπραντ Πιτ: Με θαλαμηγό στο Φλοίσβο - Η σκηνή με Ελληνίδα ηθοποιό και οι προετοιμασίες στη Χαλκίδα

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην χώρα μας και δικαιολογημένα, μιας και είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ παγκοσμίως.

Ο Μπραντ Πιτ αφού τελείωσε τα γυρίσματα στην Ύδρα για την επερχόμενη ταινία του με τίτλο «The Riders» έφτασε στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα είπε στην εκπομπή «Buongiorno» ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ Γιώργος Βαλλής, στη Μαρίνα του Φλοίσβου.

«Ο ηθοποιός μετακινήθηκε από την Ύδρα με πολυτελές σκάφος. Χθες αργά το βράδυ η θαλαμηγός είχε πάει λίγο πιο δίπλα από το λιμάνι, είχαν βγει οι βάρκες του σκάφους, παίρνανε τα πράγματά του, βάλανε μέσα τις βαλίτσες και νωρίς το πρωί έφτασε στη Μαρίνα Φλοίσβου» είπε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει μια ηθοποιός, η Μαρία Καλλιμάνη, που έχει λάβει μέρος στα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα και μάλιστα είχε κοινή σκηνή με τον Μπραντ Πιτ. Με το σύμφωνο εμπιστευτικότητας που σίγουρα έχει υπογράψει δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια», ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης.

Αύριο - όπως έχει γίνει από χθες γνωστό - ο διάσημος ηθοποιός θα βρεθεί στην Χαλκίδα προκειμένου να γυρίσει κάποιες σκηνές στον σιδηροδρομικό σταθμό και μάλιστα από το πρωί, άτομα της παραγωγής έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν το σκηνικό στον ΟΣΕ Χαλκίδας.