Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας - Το ραντεβού με την Κίμπερλι

Εδώ Μπραντ, εκεί Μπραντ, που είναι ο Μπραντ; Πληροφορίες θέλουν τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ να βρίσκεται ήδη στην Ύδρα καθώς τις επόμενες ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «The Riders».

Στο νησί βρίσκεται ήδη και ο σωσίας του, Άρης Κόντος, και αυτό περιπλέκει τα πράγματα γιατί οι ντόπιοι δεν ξέρουν πότε βλέπουν τον Έλληνα και πότε τον… ξένο Πιτ! Ο σωσίας μίλησε στο «Πρωινό» για τη συμμετοχή του στην ταινία.

Σήμερα (19/2) το απόγευμα πραγματοποιείται το fitting, δηλαδή η πρόβα των ρούχων για το έργο που μας μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του ’80. Μάλιστα κάποια μαγαζιά και σοκάκια του γραφικού οικισμού, αλλά και ταμπέλες έχουν τροποποιηθεί ώστε να έχουν την αισθητική της συγκεκριμένης δεκαετίας.

Την Παρασκευή (20/2) όλοι οι ηθοποιοί θα συναντηθούν μεταξύ τους, αλλά και με τους κομπάρσους ώστε να γίνει μια πρώτη γνωριμία και όλα να είναι έτοιμα για το πρώτο «3, 2, 1 πάμε» που θα ακουστεί στις αρχές της νέας εβδομάδας, μόλις δηλαδή θα έχουν φύγει οι επισκέπτες του τριημέρου και τα πράγματα στο νησί θα είναι πιο χαλαρά…

Πολυτελής διαμονή

Ο Πιτ θα μείνει σε ένα παλιό αρχοντικό της Ύδρας με καταπληκτική θέα προς τον παραδοσιακό οικισμό και όσοι τον είδαν λένε πως ήδη έχει μαγευτεί με το νησί και θέλει να το εξερευνήσει όσο καλύτερα μπορεί και όσο του το επιτρέψουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Τις επόμενες ημέρες μάλιστα θα συναντηθεί και με τη φίλη του Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η αμερικανίδα πρέσβειρα των ΗΠΑ -που είναι μέσα σε όλα- θα περάσει εκεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και μάλιστα θα παρακολουθήσει την προετοιμασία του εγχειρήματος.

Τα γυρίσματα στο νησί θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες (μέχρι τις 5 Μαρτίου) και μετά το team θα συνεχίσει για άλλες δύο εβδομάδες σε locations στην Αθήνα και στο φιλμ θα ακούγεται και η ελληνική γλώσσα.

φωτογραφία greekcitytimes

Το story

Η ταινία είναι η κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος «The Riders» του Τιμ Γουίντον. Ο Πιτ υποδύεται έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύζυγο και την κόρη του.

Τα πάντα όμως ανατρέπονται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται και εκείνος ξεκινά μαζί με την κόρη του την αναζήτησή της. Κάποια στιγμή φτάνουν και στην Ελλάδα… Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η βραβευμένη με Emmy Τζούλιαν Νίκολσον και η ανερχόμενη Κόκο Γκρινστόουν.