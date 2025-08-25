Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ποζάρει ολόγυμνη και αποκαλύπτει το μυστικό της επιβίωσής της «Ξέρω ότι γιατρεύομαι»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μας έχει συνηθίσει στις αποκαλυπτικές φωτογραφίες και βίντεο που ποστάρει στον προσωπικό της λογαριασμό στο ίνσταγκραμ, όμως αυτή τη φορά η φωτογραφία που ποζάρει ολόγυμνη συνοδευόταν με μια εξομολόγηση για την δύσκολη περίοδο που βίωσε.

Συγκεκριμένα σχολίασε: «Είμαστε απλώς άνθρωποι... τόσο εύθραυστοι και ανθρώπινοι. Τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου ήταν όταν στερήθηκα τους δύο γιους μου για 3 χρόνια... Μου είχαν κόψει το δικαίωμα να τηλεφωνώ ή να στέλνω μηνύματα και θυμάμαι σοκαρισμένη ότι το μυστικό της επιβίωσής μου ήταν η άρνηση και τα πολλά δάκρυα. ​​

(Photo by Jon SooHoo/LA Dodgers via Getty Images)

Είναι περίεργο που εγώ και ο Σαμ ήμασταν παντρεμένοι, αλλά εγώ το ένιωθα σχεδόν σαν μια ψεύτικη απόσπαση της προσοχής μου για να με βοηθήσει να το αντιμετωπίσω... ξέρω ότι γιατρεύομαι γιατί πεινάω ξανά σαν παιδί ή μωρό... πεινάω τόσο πολύ που πονάω και όταν τρώω είναι σαν να είναι η πρώτη φορά που τρώω στη ζωή μου... πιστεύω ότι παρόλο που αγαπούσα το σπίτι μου, υπάρχει πάρα πολλή κακοποίηση και τραύμα εκεί μέσα... Σήμερα ευχαριστώ τον Ιησού για το φαγητό, νιώθω σαν να λέω στους άλλους ΟΧΙ... Να έχω την ευθύνη του σώματός μου... και να τους λέω ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ από πού προέρχομαι... Η ψυχή μου δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο ούτε μια μέρα στη ζωή της... τόσο ανόητο και ντροπιαστικό, θα φάω μπισκότα και παγωτό κρέμα τώρα... ο Θεός να σας έχει όλους καλά».