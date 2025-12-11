Μπριζόλες γάλακτος και «κοπές» 1.000 ευρώ για τον «Φραπέ» στο Ψυχικό

Η Κρήτη φημίζεται για την κουζίνα της. Και οι άνθρωποι εκεί ξέρουν να τρώνε (και να πίνουν) το δίχως άλλο.

Και μπορεί η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να εξελίσσεται σε απόλυτο κλαυσίγελο, ωστόσο ο ίδιος μάλλον δεν χολοσκάει. Άγχος μηδέν δηλαδή.

Έμαθα ότι ο κ. Ξυλούρης - επονομαζόμενος «Φραπές» - εθεάθη το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό εστιατόριο στα Βόρεια Προάστια (Ψυχικό) με παρέα και έκανε καλή «ζημιά» στον λογαριασμό.

Και μπορεί στο τραπέζι να μην είδαν οι άνθρωποι μου κάποιο ονομαστό Ξινόμαυρο αλλά ο λογαριασμός των περίπου 1.000 ευρώ δείχνει ότι ο άνθρωπος ξέρει να τρώει.

Και επειδή το συγκεκριμένο εστιατόριο φημίζεται για το κρέας του, ο κ. Ξυλούρης τίμησε και με το παραπάνω τις «κοπές» και τις μπριζόλες γάλακτος, μαζί με σαλατούλες, οπότε λογαριασμός των 1.000 ευρώ, σε παρέα πέντε ατόμων, μοιάζει απόλυτα λογικός.

Άπαντες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένο αφού «έπαιξε» και δυνατό tip στο τέλος.

Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τον παραγωγό της Κρήτης που- κατά δήλωσή του στην εξεταστική - δηλώνει «1.800 ζώα». Ξέρει από καλό κρέας.

Καλή χώνεψη.