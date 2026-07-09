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MRB: Στο 11,4% η διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, πτώση τριών μονάδων για το ΠΑΣΟΚ - Στις κάλπες για την οικονομία

Στο 29% η ΝΔ και στο 17,6% η «Συμπαράταξη». Τρεις μονάδες έχασε από τον Δεκέμβριο το ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια και την οικονομία θα πάνε στις κάλπες οι πολίτες, το στεγαστικό «μπαίνει» στα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας.

Flash.gr / Χριστίνα Κεκεμπάνου
Flash.gr / Χριστίνα Κεκεμπάνου
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Στο 29% καταγράφεται η ΝΔ, στην αναγωγή, στην εξαμηνιαία δημοσκόπηση «Τάσεις» της MRB με τη «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17,6% έχοντας μια καθαρή διαφορά από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται στο 11,1% έχοντας χάσει τρεις μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου. 

Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 8,8% και οριακά βρίσκεται στην τέταρτη θέση πάνω από την Ελληνική Λύση που συγκεντρώνει 8,7%. 

MRB
MRB

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων να φθάνει στο 12,7%. 

MRB
MRB

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σύμφωνα με την MRB, κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 25,1% ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%. «Κανένας» απαντά το 16%. 

MRB
MRB

H ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της χώρας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η υγεία. Είναι ενδεικτικό ότι στην τρίτη θέση βρίσκονται οι χαμηλοί μισθοί, ακολουθούν τα θέματα της διαφάνειας και για πρώτη φορά στην πεντάδα εμφανίζεται το στεγαστικό και οι τιμές των ενοικίων.  

MRB
MRB

H ακρίβεια, ποσοστό 43,7%, θα αποτελέσει το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα για το οποίο θα προσέλθουν οι πολίτες στις επόμενες κάλπες. Στη δεύτερη θέση είναι τα θέματα διαφάνειας με 37,3% και ακολουιθεί η βελτίωση των οικονομικών δεικτών των νοικοκυριών με ποσοστό 34,9%. 

MRB
MRB

Στο 15,2% καταγράφεται η δυναμική για τον Αντώνη Σαμαρά ως προς το ενδεχόμενο οι πολίτες να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού. Το 78,8% αθροίζονται οι απαντήσεις του μάλλον και σίγουρα δεν θα το ψήφιζα. 

MRB
MRB

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Πολιτική Δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Κυριάκος Μητσοτάκης ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Αλέξης Τσίπρας ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού Ακρίβεια Ενοίκια Αντώνης Σαμαράς

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