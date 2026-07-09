MRB: Στο 11,4% η διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, πτώση τριών μονάδων για το ΠΑΣΟΚ - Στις κάλπες για την οικονομία
Στο 29% η ΝΔ και στο 17,6% η «Συμπαράταξη». Τρεις μονάδες έχασε από τον Δεκέμβριο το ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια και την οικονομία θα πάνε στις κάλπες οι πολίτες, το στεγαστικό «μπαίνει» στα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας.
Στο 29% καταγράφεται η ΝΔ, στην αναγωγή, στην εξαμηνιαία δημοσκόπηση «Τάσεις» της MRB με τη «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 17,6% έχοντας μια καθαρή διαφορά από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται στο 11,1% έχοντας χάσει τρεις μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου.
Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 8,8% και οριακά βρίσκεται στην τέταρτη θέση πάνω από την Ελληνική Λύση που συγκεντρώνει 8,7%.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων να φθάνει στο 12,7%.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σύμφωνα με την MRB, κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 25,1% ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%. «Κανένας» απαντά το 16%.
H ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της χώρας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η υγεία. Είναι ενδεικτικό ότι στην τρίτη θέση βρίσκονται οι χαμηλοί μισθοί, ακολουθούν τα θέματα της διαφάνειας και για πρώτη φορά στην πεντάδα εμφανίζεται το στεγαστικό και οι τιμές των ενοικίων.
H ακρίβεια, ποσοστό 43,7%, θα αποτελέσει το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα για το οποίο θα προσέλθουν οι πολίτες στις επόμενες κάλπες. Στη δεύτερη θέση είναι τα θέματα διαφάνειας με 37,3% και ακολουιθεί η βελτίωση των οικονομικών δεικτών των νοικοκυριών με ποσοστό 34,9%.
Στο 15,2% καταγράφεται η δυναμική για τον Αντώνη Σαμαρά ως προς το ενδεχόμενο οι πολίτες να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού. Το 78,8% αθροίζονται οι απαντήσεις του μάλλον και σίγουρα δεν θα το ψήφιζα.