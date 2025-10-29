MV Agusta Brutale 800: Ωμή διασκέδαση με ιταλικό πάθος

Η Brutale 800 αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εμβληματικής σειράς δίκυκλων με το όνομα Brutale και την πιο αγνή έκφραση του “γυμνού” σπορ DNA της MV Agusta. Δημιουργήθηκε ως το μοντέλο εισαγωγής στον κόσμο της ιταλικής φίρμας, συνδυάζοντας ευελιξία, επιδόσεις και σχεδιαστική τελειότητα με τρόπο που μόνο η MV Agusta γνωρίζει.

Γρήγορη, ευκίνητη και εκρηκτική στην οδήγηση, η Brutale 800 είναι φτιαγμένη για να ξυπνά το συναίσθημα και να αναδεικνύει την εμμονή της εταιρείας στη λεπτομέρεια και την τεχνογνωσία.

Κινητήρας

Στην καρδιά της χτυπά ο φημισμένος τρικύλινδρος κινητήρας των 798 κ.εκ., πλήρως συμβατός πλέον με τις προδιαγραφές Euro5+. Αποδίδει 113 ίππους στις 11.000 σ.α.λ. και 85 Nm ροπής στις 7.500 σ.α.λ., ενώ ο αντίθετα περιστρεφόμενος στρόφαλος, τεχνολογία εμπνευσμένη από τα MotoGP, προσφέρει ευελιξία και ακρίβεια στον χειρισμό.

Το κιβώτιο έξι σχέσεων διαθέτει σύστημα Electronic Assisted Shift (EAS) για ομαλές αλλαγές σχέσεων, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη σε κάθε διαδρομή.

Η χαρτογράφηση του κινητήρα έχει βελτιστοποιηθεί για τα νέα πρότυπα, χωρίς καμία υποχώρηση στον χαρακτηριστικό ήχο Brutale, που συνεχίζει να υπογράφει η τριπλή εξάτμιση – σήμα κατατεθέν του μοντέλου.

Πλαίσιο

Η Brutale 800 διατηρεί το ατσάλινο χωροδικτύωμα της MV Agusta, γνωστό για την ακαμψία και την ακρίβεια του στην οδήγηση. Το μπροστινό πιρούνι Marzocchi (43 mm, διαδρομή 125 mm) είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, ενώ το πίσω μονό αμορτισέρ Sachs (130 mm διαδρομή) προσφέρει ίδιες δυνατότητες εξατομίκευσης. Το σύστημα φρένων αποτελείται από νέες δαγκάνες Brembo M4.32 με δίσκους 320 mm, ενώ πίσω υπάρχει Brembo με δίσκο 220 mm. Οι αντλίες φρένων και συμπλέκτη Nissin εξασφαλίζουν αξιοπιστία και σταθερή απόδοση.

Η μοτοσικλέτα φορά ελαστικά Bridgestone S22 (120/70 εμπρός – 180/55 πίσω) σε ζάντες 17 ιντσών από χυτό αλουμίνιο, προσφέροντας κράτημα και σιγουριά σε κάθε δρόμο. Φυσικά, το μονόμπρατσο ψαλίδι παραμένει η αισθητική και μηχανολογική υπογραφή της MV Agusta.

Τεχνολογία

Η Brutale 800 ξεχωρίζει για την αιχμή της τεχνολογίας της. Ο IMU 6 αξόνων παρακολουθεί κάθε παράμετρο οδήγησης, ρυθμίζοντας το traction control, το cornering ABS και το Rear Lift Mitigation, για απόλυτη σταθερότητα και ασφάλεια.

Τέσσερα προγράμματα οδήγησης – Rain, Sport, Race, Custom – επιτρέπουν πλήρη παραμετροποίηση της απόδοσης, του γκαζιού και της πρόσφυσης μέσω ride-by-wire. Ο αναβάτης έχει στα χέρια του μια οθόνη TFT 5,5 ιντσών με Wi-Fi και Bluetooth, cruise control και πλήρη σύνδεση με την εφαρμογή MV Ride App.

Το νέο Advanced Connectivity Device, στάνταρ στην Brutale 800, ενσωματώνει αντικλεπτικό σύστημα, γεωεντοπισμό και λειτουργία SMS ανάγκης, προσφέροντας ψυχική ηρεμία και κορυφαία ασφάλεια.

Ο LED προβολέας με cornering function και DRL υπογραμμίζει τον αναντίρρητα MV σχεδιασμό: κομψός, επιθετικός και τεχνολογικά πρωτοποριακός.

Σχεδιασμός

Η Brutale 800 παραμένει ένα διαχρονικό γλυπτό ταχύτητας. Από το LED φανάρι σε σχήμα "σταγόνας", το διάφανο πίσω υποπλαίσιο και τη τριπλή εξάτμιση, έως το μονόμπρατσο ψαλίδι, κάθε λεπτομέρεια εκφράζει δύναμη και αισθητική ισορροπία. Η έκδοση 2026 παρουσιάζεται στη νέα απόχρωση Rosso Ago Opaco (ματ κόκκινο), τονίζοντας ακόμη περισσότερο τον επιθετικό αλλά εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της.

5 Χρόνια Εγγύηση

Κατασκευασμένη με πάθος και ακρίβεια στο ιστορικό εργοστάσιο της MV Agusta στο Varese της Ιταλίας, η Brutale 800 συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών – απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των αναβατών της.

Τιμή για την ιταλική αγορά: 12.600 ευρώ.