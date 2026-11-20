Θλίψη στην τοπική κοινωνία του Δήμου Άργους – Μυκηνών προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Κολιζέρα, πρώην προέδρου της κοινότητας Μυκηνών. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.Ο Παναγιώτης Κολιζέρας υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση και τον τόπο καταγωγής του επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στα κοινά των Μυκηνών.

Διαβάστε περισσότερα για την απώλεια του Παναγιώτη Κολιζέρα, ο οποίος υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες την κοινότητα Μυκηνών από τη θέση του προέδρου.