Μύκονος: Πώς δρούσε το μεγάλο κύκλωμα της «ροζ κοκαΐνης» - Το δίκτυο των VIP ντελίβερι

Μια εξαιρετικά καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που είχε μετατρέψει το «νησί των ανέμων» σε μόνιμο κέντρο ανεφοδιασμού και διακίνησης σκληρών και παραισθησιογόνων ναρκωτικών ουσιών εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Η αστυνομική επιχείρηση, που εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα –στη Μύκονο και την Αττική (Πειραιάς, Πέραμα)– οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών ανδρών και μίας αλλοδαπής γυναίκας. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμη μία γυναίκα στην Αττική για κατοχή ναρκωτικών, η οποία σχετίζεται με τη δράση της οργάνωσης.

Τα προσδοκώμενα κέρδη του κυκλώματος από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 700.000 ευρώ, γεγονός που μαρτυρά ότι οι δράστες στόχευαν αποκλειστικά στην «ελίτ» των τουριστών και της νυχτερινής ζωής, προσφέροντας μια σοκαριστική γκάμα ουσιών.

Η ιεραρχία και οι διακριτοί ρόλοι: Από τον «εγκέφαλο» στους διακινητές

Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε σε ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διασταυρώσεις στοιχείων και τη δημιουργία λεπτομερών προφίλ (profiling) των εμπλεκομένων. Μέσα από τη διεξοδική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, αποκαλύφθηκε μια αυστηρά δομημένη ιεραρχία, όπου κάθε μέλος είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, λειτουργώντας σαν καλοκουρδισμένη εταιρεία:

Ο Αρχηγός και Συντονιστής: Στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν ένας εκ των αλλοδαπών συλληφθέντων. Είχε αναλάβει τη διεύθυνση και την καθοδήγηση ολόκληρης της οργάνωσης. Ήταν υπεύθυνος για τον γενικό συντονισμό, την εύρεση των προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, καθώς και για τη διαχείριση μιας αποκλειστικής, μυστικής αποθήκης («καβάτζας») ναρκωτικών. Επιπλέον, μετέφερε και προμήθευε τις ουσίες απευθείας στους «βαρόνους» της πρώτης γραμμής.

Στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν ένας εκ των αλλοδαπών συλληφθέντων. Είχε αναλάβει τη διεύθυνση και την καθοδήγηση ολόκληρης της οργάνωσης. Ήταν υπεύθυνος για τον γενικό συντονισμό, την εύρεση των προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, καθώς και για τη διαχείριση μιας αποκλειστικής, μυστικής αποθήκης («καβάτζας») ναρκωτικών. Επιπλέον, μετέφερε και προμήθευε τις ουσίες απευθείας στους «βαρόνους» της πρώτης γραμμής. Ο «Υπαρχηγός»: Άμεσος συνεργάτης του αρχηγού ήταν ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος λειτουργούσε ως το δεξί του χέρι. Είχε ως βασικό καθήκον την αποθήκευση και τη φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων ουσιών που προορίζονταν για άμεση σπρωξιά στην αγορά, την εύρεση της VIP πελατείας και την είσπραξη-φύλαξη των χρημάτων.

Άμεσος συνεργάτης του αρχηγού ήταν ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος λειτουργούσε ως το δεξί του χέρι. Είχε ως βασικό καθήκον την αποθήκευση και τη φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων ουσιών που προορίζονταν για άμεση σπρωξιά στην αγορά, την εύρεση της VIP πελατείας και την είσπραξη-φύλαξη των χρημάτων. Οι Διακινητές και Φύλακες: Δύο ακόμη ημεδαποί άνδρες είχαν αναλάβει το κομμάτι της τελικής διακίνησης. Αποθήκευαν «δόσεις» σε διάφορα σημεία του νησιού, αναζητούσαν αγοραστές στα μεγάλα πάρτι και στα κοσμικά κλαμπ και εισέπρατταν τα χρήματα.

Δύο ακόμη ημεδαποί άνδρες είχαν αναλάβει το κομμάτι της τελικής διακίνησης. Αποθήκευαν «δόσεις» σε διάφορα σημεία του νησιού, αναζητούσαν αγοραστές στα μεγάλα πάρτι και στα κοσμικά κλαμπ και εισέπρατταν τα χρήματα. Η «Τσιλιαδόρος» και Φρουρός: Μια γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας, είχε επωμιστεί τη φύλαξη των οικιών, την περιστασιακή διακίνηση και, το κυριότερο, την επιτήρηση των χώρων απόκρυψης, προκειμένου να προειδοποιεί το κύκλωμα για τυχόν κινήσεις της Αστυνομίας.

Τα «νέα ναρκωτικά» που σαρώνουν τα κοσμικά πάρτι

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές είναι η τεράστια ποικιλία συνθετικών ναρκωτικών που διακινούσε το κύκλωμα. Στην κορυφή των προτιμήσεων της εγχώριας και διεθνούς «ελίτ» βρίσκεται η περιβόητη ροζ κοκαΐνη, γνωστή στη διεθνή αγορά ως «TUCI». Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ακριβό και επικίνδυνο συνθετικό μείγμα ουσιών (συνήθως κεταμίνης, MDMA και διεγερτικών), το οποίο βάφεται ροζ και μοσχοπουλιέται σε αστρονομικές τιμές ανά γραμμάριο, υποσχόμενο έντονα παραισθησιογόνα και διεγερτικά αποτελέσματα.

Εκτός από το TUCI, το εμπόρευμα περιλάμβανε:

Μεγάλες ποσότητες κλασικής κοκαΐνης .

. MDMA και εκατοντάδες δισκία Ecstasy .

και εκατοντάδες δισκία . Κεταμίνη (ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται παράνομα για αποσυνδετικές παραισθήσεις).

(ισχυρό αναισθητικό που χρησιμοποιείται παράνομα για αποσυνδετικές παραισθήσεις). Παραισθησιογόνα μανιτάρια .

. Εμποτισμένα χαρτιά (trips ) με άγνωστες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες.

με άγνωστες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες. Κατεργασμένη κάνναβη τύπου «σοκολάτας» και ακατέργαστη κάνναβη.

και ακατέργαστη κάνναβη. Ηρεμιστικά δισκία XANAX, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά από τους χρήστες για τη λεγόμενη «προσγείωση» (come down) μετά την κατανάλωση διεγερτικών.

Το χρονικό των εφόδων και τα ευρήματα

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων, πραγματοποίησαν συντονισμένες, ταυτόχρονες εφόδους στις 24 Ιουνίου 2026, από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα, σε πέντε διαφορετικά σημεία στη Μύκονο και σε δύο στην Αττική.

Η οικία-στρατηγείο στη Μύκονο: Στο σπίτι όπου διέμεναν ο αρχηγός και η αλλοδαπή συνεργός του, βρέθηκαν δεκάδες συσκευασίες κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης (TUCI), MDMA, κεταμίνης, εκατοντάδες χάπια Ecstasy, εμποτισμένα χαρτάκια και δύο ζυγαριές ακριβείας. Η μυστική «καβάτζα»: Σε απομακρυσμένο χώρο που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ο αρχηγός ως κρυψώνα, οι αστυνομικοί ξέθαψαν πάνω από 2,2 κιλά κοκαΐνης, 600 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 665 γραμμάρια MDMA, καθώς και μεγάλες ποσότητες κάνναβης και Ecstasy. Τα σπίτια των ντελιβεράδων: Σε άλλες δύο οικίες στη Μύκονο, όπου διέμεναν τα υπόλοιπα μέλη, εντοπίστηκαν περαιτέρω ποσότητες ναρκωτικών, ψηφιακές ζυγαριές, ένα χρηματοκιβώτιο και δεκάδες χάπια Xanax. Το δίκτυο της Αθήνας: Οι έρευνες επεκτάθηκαν στα μόνιμα σπίτια των δραστών στον Πειραιά και το Πέραμα. Εκεί εντοπίστηκαν παραισθησιογόνα μανιτάρια, σοκολάτα κάνναβης, μετρητής χρημάτων, καθώς και η δεύτερη γυναίκα που συνελήφθη για κοινή κατοχή MDMA, κοκαΐνης και κάνναβης.

Η «λεία» της ΕΛ.ΑΣ.

Τα συνολικά ευρήματα της γιγαντιαίας επιχείρησης προκαλούν ίλιγγο:

Κοκαΐνη: 2 κιλά και 690,3 γραμμάρια.

2 κιλά και 690,3 γραμμάρια. Ροζ Κοκαΐνη (TUCI): 705,65 γραμμάρια.

705,65 γραμμάρια. MDMA: 754,4 γραμμάρια.

754,4 γραμμάρια. Κεταμίνη: 205,7 γραμμάρια.

205,7 γραμμάρια. Δισκία Ecstasy: 824 τεμάχια.

824 τεμάχια. Κάνναβη (Ακατέργαστη & Σοκολάτα): Πάνω από 1,4 κιλά.

Πάνω από 1,4 κιλά. Μετρητά: 94.575 ευρώ και 11.500 δολάρια Αμερικής, κρυμμένα σε διάφορα σπίτια και στο χρηματοκιβώτιο.

94.575 ευρώ και 11.500 δολάρια Αμερικής, κρυμμένα σε διάφορα σπίτια και στο χρηματοκιβώτιο. Στόλος οχημάτων: Κατασχέθηκαν 4 φορτηγάκια (van), 2 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 2 μοτοσικλέτες, τα οποία χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για τη μεταφορά των τουριστών και το «αόρατο» VIP delivery των ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν 4 φορτηγάκια (van), 2 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 2 μοτοσικλέτες, τα οποία χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για τη μεταφορά των τουριστών και το «αόρατο» VIP delivery των ναρκωτικών. Επικοινωνίες: 14 κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται στα εργαστήρια για να εντοπιστούν οι επαφές των αγοραστών και οι προμηθευτές.

Ορισμένοι από τους βασικούς εμπλεκόμενους έχουν βαρύ παρελθόν με συλλήψεις κατά τα έτη 2011, 2012 και 2017 για διάφορα αδικήματα (επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις ΚΟΚ). Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.