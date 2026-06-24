Μύκονος: Η χήρα του Κόμπι Μπράιαντ σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση - Φήμες για εγκυμοσύνη

Το καλοκαίρι του 2014 ο Κόμπι Μπράιαντ και η σύζυγός του Βανέσα επισκέφτηκαν τη Μύκονο μαζί με τις δύο κόρες τους. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους είχε καταγράψει στη βόλτα τους στους Μύλους της Αλευκάντρας, όπου ο Κόμπι προέβη σε μια κίνηση που είχε συγκινήσει τους παπαράτσι αφού τους είχε ζητήσει να τον απαθανατίσουν μαζί με την οικογένειά του αποδεικνύοντας πως δεν είχε κανένα ίχνος σνομπισμού.

Δώδεκα χρόνια πέρασαν από τότε και η Βανέσα Μπράιαντ επέστρεψε στο νησί χωρίς τον αείμνηστο άσσο των Λος Άντζελες Λέικερς ο οποίος σκοτώθηκε τον Γενάρη του 2020 όταν το ιδιωτικό του ελικόπτερο συνετρίβη στην Καλιφόρνια. Στο δυστύχημα είχε σκοτωθεί και η κόρη τους Τζιάνα.

Η κάμερα του Πέτρου Νάζου εντόπισε την χήρα του Μπράιαντ σε μία από τις καμπάνες γνωστού παραλιακού beach bar στην Ψαρρού μαζί με τις τρεις κόρες της: την επτάχρονη Κάπρι, την δεκάχρονη Μπιάνκα και την 23χρονη Νατάλια η οποία ασχολείται με το μπάσκετ και το μόντελινγκ. Η οικογένεια πέρασε μερικές χαλαρές στιγμές εκεί, έκαναν τα ψώνια τους και έφαγαν. Δίπλα τους ήταν συνεχώς ένας σωματοφύλακας ο οποίος απαγόρευε στον οποιονδήποτε να την πλησιάσει.

H 44χρονη σήμερα Βανέσα δηλώνει single. Δεν έχει παντρευτεί ξανά ούτε έχει κάποια επιβεβαιωμένη σχέση μετά τον τραγικό χαμό του συζύγου της και της κόρης τους. Αν και κατά καιρούς κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορες φήμες που τη θέλουν σε σχέση ή έγκυο, η ίδια τις έχει διαψεύσει κατηγορηματικά, για τον λόγο αυτό αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.