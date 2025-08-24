Μύκονος: Νεκρός 25χρονος Βραζιλιάνος σε πισίνα ξενοδοχείου – Εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες

Τραγωδία σημειώθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όπου δύο νεαροί Βραζιλιάνοι τουρίστες εντοπίστηκαν αναίσθητοι μέσα στην ιδιωτική πισίνα του δωματίου τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Ryan Roberto Ursoli da Silveira, 23 ετών, και τον Yago Luiz de Campos e Silva, 25 ετών.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλος καθαριότητας του ξενοδοχείου «Cubic» παρατήρησε νερά να πέφτουν από την πισίνα του τρίτου ορόφου στο μπαλκόνι του κάτω δωματίου. Αμέσως ειδοποίησε τη ρεσεψιόν και, μαζί με δύο ακόμη εργαζόμενους, εισήλθε στον χώρο για να ελέγξει την κατάσταση. Εκεί βρήκαν τους δύο νεαρούς τουρίστες χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην πισίνα.

Η επιχείρηση διάσωσης

Ένας εκ των υπαλλήλων, ο Sukhrabir Sing, κατάφερε να βγάλει πρώτα τον 23χρονο Ryan Roberto, ο οποίος είχε ακόμη σφυγμό, και στη συνέχεια τον 25χρονο Yago Luiz, που όμως ήταν ήδη αναίσθητος. Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον πρώτο στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατος του δεύτερου.

Ενδείξεις για χρήση ουσιών

Η αστυνομία πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο και εντόπισε στο μπαλκόνι μια χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, καθώς και τέσσερα φακελάκια με λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης, πιθανότατα ναρκωτικές ουσίες. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου.

Προανάκριση για τις συνθήκες

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο νεαροί βρέθηκαν στην πισίνα παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συνδυασμού χρήσης ουσιών και πνιγμού, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη Μύκονο, με τις τοπικές αρχές να εφιστούν την προσοχή για την αυξανόμενη παρουσία ναρκωτικών στο νησί κατά την τουριστική περίοδο.