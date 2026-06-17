Μύκονος:Πώς έγινε το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 37χρονη Ιταλίδα λίγες ημέρες πριν τον γάμο της

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα την 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini, εργαζόμενη της Prada, η οποία βρισκόταν στο νησί για να γιορτάσει με φίλες της πριν από τον επικείμενο γάμο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ιταλικά δημοσιεύματα, το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν το ενοικιαζόμενο όχημα στο οποίο επέβαινε η 37χρονη συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο όταν φέρεται να έσκασε ένα από τα λάστιχα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σφοδρή σύγκρουση.

Tragedia nell'isola greca di Mykonos. Una donna, Sara Ceccantini, di 37 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Si trovava in Grecia per festeggiare l'addio al nubilato, in vista del matrimonio. Era in compagnia di alcuni amici. Ancora non è nota la dinamica… pic.twitter.com/r8IAAyly12 — La Stampa (@LaStampa) June 16, 2026

Από τη σύγκρουση η Sara Ceccantini τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ δύο φίλες της υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Οι δύο γυναίκες παραμένουν στη Μύκονο προκειμένου να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Μία ακόμη φίλη της 37χρονης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ζωή της 37χρονης και το πένθος στην Prada

Η Sara Ceccantini εργαζόταν για χρόνια σε μονάδα της Prada στην περιοχή Valvigna της Τοσκάνης.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία ανέστειλε τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας σε ένδειξη πένθους μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της.

Η 37χρονη ζούσε στο Αρέτσο, ήταν μητέρα ενός παιδιού ηλικίας τριών ετών και επρόκειτο να παντρευτεί τον σύντροφό της μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Οι ελληνικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.

Ο θάνατος της 37χρονης έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στην Ιταλία όσο και στη Μύκονο, καθώς το ταξίδι που είχε οργανωθεί για να σηματοδοτήσει μια ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της κατέληξε με τον πιο τραγικό τρόπο.