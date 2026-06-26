Μύκονος: Οι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών - Κωδικοί, VIP πελάτες και το κόλπο με θείο στη ΓΑΔΑ

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Το φως της δημοσιότητας βλέπουν αποκαλυπτικοί διάλογοι του εξαιρετικά καλά στημένου κυκλώματος ναρκωτικών που είχε μετατρέψει το νησί της Μύκονου σε μόνιμο κέντρο διακίνησης σκληρών ναρκωτικών.

Οι χαρακτηριστικές συνομιλίες έγιναν μεταξύ διαφόρων μελών της οργάνωσης, τόσο του αρχηγού και συντονιστή με πελάτες όσο και με τον υπαρχηγό και τους διακινητές των ουσιών. Παράλληλα, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος συντόνιζαν τις κινήσεις τους, ενημερώνονταν για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και οργάνωναν τις παραδόσεις ναρκωτικών στους πελάτες τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα στο «νησί των ανέμων», εκ των οποίων τέσσερις Έλληνες και δυο γυναίκες, μια υπήκοο Ρουμανίας και μια Ελληνίδα της οποίας η δράση πραγματοποιούνταν στην Αθήνα.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως τα προσδοκώμενα κέρδη του κυκλώματος από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 700.000 ευρώ, γεγονός που μαρτυρά ότι οι δράστες στόχευαν αποκλειστικά στην «ελίτ» των τουριστών και της νυχτερινής ζωής.

Αναλυτικά οι αποκαλυπτικές συνομιλίες:

1η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα μπρο.

Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»

Διακινητής - Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά @ρχίδι@, τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.

Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.

Υπαρχηγός: Ναι;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γ@μησέ τα.

Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι.

2η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με... δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;

Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έξτα

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έχουμε.

3η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός: Του το έδωσες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ε;

Υπαρχηγός: Του το έδωσες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Δε θα στα περάσει;

Υπαρχηγός: Ρε φίλε του το έδωσες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι ρε μπρο.

Υπαρχηγός: Γ@μώ την κοινωνία μου. Κλείσε.

4η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα ρε. Που είσαι;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Σπίτι.

Υπαρχηγός: Μπορείς να πας ΔΥΟ στα ΑΝΩ ΜΕΡΑ στο βλάκα;

Διακινητής - Οδηγός transfer: ΑΝΩ ΜΕΡΑ;

Υπαρχηγός: Ναι, στον βλάκα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.

Υπαρχηγός: Okay. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Α στον χαζό; Στον χαζό;

Υπαρχηγός: Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.

5η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.

Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.

Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.

Υπαρχηγός: Έλα, έλα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα.

6η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός: Νίκο;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα γιατί πρέπει να μιλήσουμε.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα έρχομαι ρε μ@λ@κ@ ξέρεις που είναι η βίλα; Στου διαόλου τη μάνα.

Υπαρχηγός: Οκ. Πάρε καφέ κι έλα να μιλήσουμε γιατί μπορεί να’ χουμε πρόβλημα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Τι μπορεί να;

Υπαρχηγός: Να’ χουμε πρόβλημα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Τι πρόβλημα;

Υπαρχηγός: Έλα από εδώ να σου πω.

7η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός: Έλα ρε.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Κοιμάσαι;

Υπαρχηγός: Μμμ.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Α καλά.

Υπαρχηγός: Τι έπαθες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Να πήγαινες μέχρι τη γωνία στο αεροδρόμιο εκεί. Για ένα (1) σ’ ένα φίλο μου.

8η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός: Έλα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα, μιλήσατε;

Υπαρχηγός: Του είπα άμα θέλει να με περιμένει να κατέβω. Να ήτανε εκεί πέρα.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Okay.

Υπαρχηγός: Μου λέει άστο κάπου. Και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει delivery;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Ε ναι ρε μαλάκα, δηλαδή τι είμαστε σκλάβοι είμαστε;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Εντάξει ρε ΝΙΚΟ έχεις δίκιο και εσύ.

Υπαρχηγός: Τι εντάξει, ρε μαλάκα DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ρε μ@λ@κ@, μίλα λέγε εσύ από το τηλέφωνο.

Υπαρχηγός: Ναι ρε bro του μίλησα και του είπα ξέρεις κάτι δεν ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορώ να στα αφήσω κάπου, πάω στην δουλεία μου όταν τελειώσω θα σε πάρω αν θες. Κατάλαβες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Εντάξει ρε bro .

9η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Υπαρχηγός: Έλα ρε.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα, μόλις άφησα τώρα.

Υπαρχηγός: Αυτή ‘να μόνη της;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Όλα κανονικά, τριάντα ευρώ, και ε κάτσε να το στείλω και αυτό και τώρα πάω κάτι μου πε. Πέρνα πέρνα γ@μώ την μάνα σου πέρνα πουτ@ν@ (προς τρίτο άτομο). Και τώρα μου πε να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα VIAGRA εκατοστάρι να το πάω, να το πάω ALEMAGOU θα μου πληρώσει και το VIAGRA και θα μου δώσει και λεφτά.

Υπαρχηγός: Κλαίω, ότι να ‘ναι. Αυτουνου που θα του πας το VIAGRA πες του, οτιδήποτε άλλο χρειαστείς πες μου

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι ρε εννοείτε ρε μαλάκα.

Υπαρχηγός: Κατευθείαν πες του τα αυτουνού

Διακινητής - Οδηγός transfer: Με την μια, με τη μια, με την μια.

10η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα ρε

Υπαρχηγός: Άκου, αυτό που θα πεις εσύ άμα μιλήσετε ποτέ γιατί το’ χω μιλήσει εγώ το’ χω φτιάξει.. ακούς;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Έλα.

Υπαρχηγός: Θα πεις αυτά που θα σου πω, πέντε κουβέντες εντάξει;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Πρώτον ότι αυτός δεν κάνει δουλειά απλά παίρνει από έναν άλλον και δίνει στους φίλους του κατάλαβες; Ένα αυτό.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Οκ.

Υπαρχηγός: Ένα. Δεύτερον, θα πεις ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει δουλειά γιατί είναι από οικογένεια μπάτσων... ο θείος του είναι μεσ’ τη ΓΑΔΑ και τέτοια. Τρόμαξε τονα.

11η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Διακινητής - Οδηγός transfer: Κι εγώ σκέφτηκα να φύγω αλλά λέω άμα γίνει.. μ@λ@κ@ λέω είναι επικίνδυνο και να φεύγεις έτσι

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι εσύ δεν έπρεπε να φύγεις.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Όχι εγώ δεν έπρεπε.

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι. Όλοι σωστά το παίξαμε.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως το παίξαμε σωστά. Εγώ.. ρε εγώ δεν μπόρεσα να φύγω γιατί μου λέει «εσύ θα περιμένεις εδώ». Άμα έφευγα... άμα με κυνηγάγανε μετά από πίσω;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής - Οδηγός transfer: Και τι; Και το κυριότερο ξέρει ποιο ήτανε από όλα; Γ@μησε τα όλα αυτά. Το κυριότερο από όλα ήτανε ότι ήμουν και φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Τι ήσουνα;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Α! Ωραία! Τέλεια!

Διακινητής - Οδηγός transfer: Και ήταν και ΟΠΚΕ χεχεχε. Μα γι’ αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι ρε δεν με ενδιέφερε να γινόταν κάτι άλλο χεχε γ@μησε τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Που ακριβώς τα είχες;

Διακινητής - Οδηγός transfer: Στ’ @ρχίδι@ ρε μπρο αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβες... δηλαδή αν μου κάνανε και ψάξιμο γ@μησε τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Τα βάζεις εκεί ε;

12η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Πελάτης του κυκλώματος: Πήρα και μία βαζελίνη οπωσδήποτε.

Αρχηγός: Για την μύτη;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι δεν υπάρχει, μου την μαλακώνει γάμα τα.

Αρχηγός: Ναι καλά έκανες χρειάζεται.

Πελάτης του κυκλώματος: Έπρεπε να την είχα πάρει μαζί μου, τέλος πάντων πήγα εδώ και πήρα μια μικρούλα, γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα. Αφού την ξεφτίλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα DYSON αυτές τις μέρες.

Αρχηγός: Εντάξει λογικό, μετά από κάποια στιγμή ξέρεις είναι, είναι πως το λένε.. εεε για πέταμα η μύτη.

Πελάτης του κυκλώματος: Δεν είναι δεν, δεν μετά πάμε σε άλλες χρήσεις.

Αρχηγός: Ναι, ναι.

Πελάτης του κυκλώματος: Της εεε.. Όχι της μύτης, του θέματος. Δεν θέλω να κάνω τις άλλες χρήσεις. Κλάμα

Αρχηγός: Ναι, ναι.