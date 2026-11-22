Την δεύτερη νίκη της στην φετινή Stoiximan Basket League πανηγύρισε η Μύκονος, καθώς επικράτησε εντός έδρας των Vikos Falcons με 96-83 για την 8η αγωνιστική του θεσμού, πραγματοποιώντας μια ουσιαστική τέταρτη περίοδο.

Κορυφαίος ήταν ο Τζερμέιν Λοβ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα, 3 ασίστ), ενώ ξεχώρισαν οι Φίλιππος Τίγκας με 15 (6 ασίστ), Ντι Τζέι Φάντερμπερκ με 13 (6 ριμπάουντ) και Διονύσης Σκουλίδας με 11 (3/5 τρίποντα). Για τον Βίκο, ο Τζόρνταν Φλόιντ είχε 24 πόντους (4 ασίστ), ο Γιάννης Αγραβάνης 17 (7 ριμπάουντ) και ο Κέι Τζέι Τζάστις 14 (9 ριμπάουντ).

Πλέον, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου (2-6), στρέφει την προσοχή της στο ματς της επόμενης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR (6/12) στο «Νησί των Ανέμων», ενώ από την άλλη μεριά, το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ (1-7) θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη (5/12).

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ μέχρι τα μισά της πρώτης περιόδου (14-13). Η Μύκονος ανέβασε ρυθμούς και με ένα 14-3 σερί, πήρε προβάδισμα εννέα πόντων (25-16) χάρις σε τρίποντο του Σκουλίδα. O Αγραβάνης απάντησε για τους φιλοξενούμενους, όμως ένα καλάθι του Τίγκα, διαμόρφωσε το 32-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στην δεύτερη περίοδο, ο Freeman με σουτ τριών πόντων κατέβασε την διαφορά στους έξι πόντους (37-31), όμως ο Devin Cannady απάντησε με τον ίδιο τρόπο, δίνοντας διψήφια διαφορά στους γηπεδούχους. Ο Γιάννης Αγραβάνης συνέχισε να είναι ο κινητήριος μοχλός (12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο) για την ομάδα των Ιωαννίδων, όμως συνεχόμενα καλάθια του Γόντικα, έφεραν το 53-39 του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βίκος μπήκε καλύτερα στο παρκέ και μείωσε στους πέντε πόντους (55-50), χάρις σε τρίποντο του Καρακώστα. Η απάντηση της Μυκόνου όμως ήταν άμεση και ουσιαστική, καθώς Τίγκας και Ιατρίδης ανέβασαν ξανά την διαφορά κοντά στους δέκα πόντους (64-52). Ο Floyd με τρίποντο έφερε τους φιλοξενούμενους σε απόσταση αναπνοής (65-62), με την Μύκονο τελικά να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +7 (69-62).

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Μύκονος μπήκε καλύτερα στο παρκέ και έστειλε την διαφορά στους 11 πόντους χάρις σε ένα ακόμη τρίποντο του Love Jermaine. Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν έβρισκε τις λύσεις που απαιτούνταν για να μπει ξανά στην διεκδίκηση της νίκης. Μάλιστα, ο Appleby Tyree με τρίποντο ανέβασε τον δείκτη της διαφοράς στους 15 πόντους (81-66), όμως ο Βίκος με σερί 10-0 έριξε την διαφορά στους πέντε πόντους, μόλις τρία λεπτά πριν την λήξη.

Στα εναπομέιναντα λεπτά, το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου διατήρησε την υπέρ του διαφορά και τελικά πανηγύρισε την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, με τελικό σκορ 96-83.

Τα δεκάλεπτα: 32-21, 21-18, 16-23, 27-21.

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 13 (4/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Άπλμπι 10 (2/5 τρίποντα), Λάγιος, Λοβ 22 (4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάναντι 8 (2/7 τρίποντα), Τσάιλντς 10 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 11 (3/5 τρίποντα), Τίγκας 15 (1/3 τρίποντα, 6 ασίστ), Μάντζαρης, Ιατρίδης 3, Χάρελ 4

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Γιαπλές): Καρακώστας 3, Σωτηρίου 9, Φλόιντ 24 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ΜακΝερ, Τζάστις 14 (2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Σμιθ, Άλμονορ, Αγραβάνης 17 (3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γόντικας 10 (6 ριμπάουντ), Πατρίκης, Φρίμαν 6, Πόζογλου