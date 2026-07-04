Μύκονος: Αποκλειστικό βίντεο από τις έρευνες σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών στον Πλατύ Γιαλό

Σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών είχε μετατρέψει μία κατοικία στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου ένας 30χρονος Σκοπιανός, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ουσιών.



Ο FLASH εξασφάλισε βίντεο από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο συγκεκριμένο σπίτι του «νησιού των ανέμων» αλλά και σε έναν χώρο που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» για τα ναρκωτικά, με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο να πρωταγωνιστεί σε αυτό. Η πληροφορία για τα δράση του 30χρονου έφτασε στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου στα τέλη Ιουνίου και άμεσα ξεκίνησε η έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι γίνονταν και ντελίβερι ναρκωτικών με ένα μικρό, μισθωμένο λευκό ΙΧ αυτοκίνητο.

Σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών είχε μετατρέψει μία κατοικία στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου ένας 30χρονος Σκοπιανός, pic.twitter.com/oVqBtDyyh4 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 4, 2026



Από την φυσική επιτήρηση του Σκοπιανού dealer διαπιστώθηκε ότι σε καθημερινή βάση πραγματοποιούσε ολιγόλεπτες συναντήσεις με άλλα άτομα, στα οποία παρέδιδε «φιξάκια» με κοκαΐνη έναντι χρηματικού ποσού που είχε συμφωνηθεί από πριν. Στην κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 239 φιξάκια κοκαΐνης, καθώς και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 296,5 γραμμάριων, συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους 154 γραμμάριων, 37 φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους 31,3 γραμμάριων, 31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης, 50 ναρκωτικά δισκία, ζυγαριά, 8.000 ευρώ, 1.160 δολάρια και κινητό τηλέφωνο.

Φωτ. ASTYNOMIA.GR

Υπολογίζεται ότι, ο 30χρονος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών περισσότερα από 45.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζει το γεγονός ότι σε βάρος του 30χρονου Σκοπιανού υπήρχε και «ερυθρά αγγελία» - ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από την Ιταλία.