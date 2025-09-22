Μυλωνάκης σε Κωνσταντοπούλου για τις επισυνδέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ψεύδη και συκοφαντίες προς άγραν ψήφων»

Στην κατηγορηματική διάψευση των «στρατευμένων», όπως τα χαρακτήρισε, δημοσιευμάτων που τον θέλουν να γνώριζε το περιεχόμενο της έρευνας των εισαγγελικών αρχών και απόρρητων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε από βήματος Ολομέλειας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.



Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» και «ανυπόστατες κατηγορίες» στη βάση «στημένων» δημοσιευμάτων, διακρίνοντας «μεγάλη αγωνία» της Ζωής Κωνσταντοπούλου που, όπως είπε, τη σπρώχνει σε «ψεύδη προς άγραν ψήφων» και «τόνους λάσπης».



«Πού και πότε έχει πει ο Χρήστος Μπουκώρος αυτά που βάζετε στο στόμα του; Βρήκατε καμία δήλωσή του να με κατονομάζει; Δεν τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Μόνο σε ευφάνταστα δημοσιεύματα έχουν ειπωθεί αυτά. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία γνώση για το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων ούτε σε αυτή ούτε σε καμία άλλη δικογραφία», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.



Κλιμακώνοντας την επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την κατηγόρησε πως «έχει αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και τη συνωμοσιολογία σε τέχνη. Πιέζεστε από τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων. Φτιάχνετε κατηγορητήρια. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από αυτόκλητους εισαγγελείς. Διαθέτετε στοιχεία πέρα από παραπολιτικά κουτσομπολιά;», την ρώτησε.



Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε ως «αυτοεκπληρούμενη δημοσιογραφία» τα δημοσιεύματα περί «δήθεν» ελέγχου του, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Novartis. Μάλιστα, επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του εκδότη του Documento. «Γιατί αυτή η μεταστροφή; Σήμερα αγκαλιάζετε δημοσιεύματα των ίδιων πρωταγωνιστών», σχολίασε.

«Πώς κάποιοι ισχυρίζονται ότι κατέχουν το σημείωμα που έλαβα στο κινητό μου;»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης απάντησε και στις καταγγελίες περί «υπομνήματος» για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένοντας πως ουδέποτε υπήρξε υπόμνημα στελέχους του Οργανισμού, παρά ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε τον Ιούνιο του 2025 από συνεργάτη στην προεδρία με γνώση στα αγροτικά θέματα.



Ο ίδιος μάλιστα άφησε σαφέστατες αιχμές, λέγοντας πως το σημείωμα «δεν έχει πρωτόκολλο, είναι ένα είδος non paper. Μάλιστα, εστάλη στο κινητό μου μέσω εφαρμογής, κι αυτό προκαλεί ερωτήματα για το πώς κάποιοι δηλώνουν πως το κατέχουν», όπως ανέφερε με νόημα, ενώ εξήγησε σε κάθε περίπτωση πως στο σημείωμα δεν γίνεται αναφορά σε ποινικές ευθύνες.



«Θα ζητούσα και μια συγγνώμη από εσάς. Αλλά βέβαια, εδώ δε ζητήσατε συγγνώμη από τους συγγενείς του άτυχου μηχανοδηγού των Τεμπών. Άλλοι θα στρέφονταν δικαστικά με τόσες απειλές, ωστόσο εγώ δεν πιστεύω στην ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης», σημείωσε.

Επιμένει στη φουλ επίθεση η Κωνσταντοπούλου

Για προσωπική εμπλοκή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ σε σειρά από «κακουργήματα» έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιμένοντας να μιλά για «Μαξίμου-Gate» και «Μυλωνάκης-Gate».



«Είχατε παράνομη και κακουργηματική γνώση απορρήτων συνομιλιών βουλευτών της ΝΔ, αλλά και των ερευνών της ευρωπαίας εισαγγελέως. Συντονίζετε τις μεθοδεύσεις συσκότισης», κατήγγειλε.



«Καλέσατε τον κύριο Μπουκώρο και άλλους βουλευτές της ΝΔ στο γραφείο σας να τους πείτε ότι παρακολουθήθηκαν; Τους είπατε πως γι’ αυτό το λόγο πως δεν θα υπουργοποιηθούν; Άλλο ένα δεξί χέρι πρωθυπουργού εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις. Είστε εξαιρετικά εκτεθειμένος», υποστήριξε, αναφερόμενη σε τηλεοπτικές δηλώσεις του Χρήστου Μπουκώρου, ενώ ρώτησε εάν το επίμαχο σημείωμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες.



Σημειωτέον, πως ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρθηκε στο τροχαίο που είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Διάβασα πως είχατε ένα τροχαίο. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Σας βλέπω μια χαρά, το αφήσατε πίσω σας», σημείωσε.