«Μύλος» για τον Κυριαζίδη: Το «δεν δικαιούσθε δια να ομιλείτε» στη Ζωή και η καταδίκη Φωτήλα - Αμυρά

Η νέα επίθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι ισχυρισμοί του πως «της εξέφρασε μια ευχή» όταν της εκστόμισε το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί», άναψαν νέες «φωτιές» στην Ολομέλεια, πυροδοτώντας διαρκώς εστίες έντασης, αλλά και φέρνοντας στην επιφάνεια - όπως σχολιάστηκε εντόνως στους διαδρόμους της Βουλής - διαφορετικές αποχρώσεις «γαλάζιας» αντίδρασης.



Αφορμή για το νέο γύρο έντασης, στάθηκε η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος στηλίτευσε τον κακοποιητικό λόγο «από όπου και εάν προέρχεται», όπως είπε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας να στραφεί κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντάς της πως δεν δικαιούται δια να ομιλεί, εφόσον εκείνη είναι η πρώτη διδάξασα στον τοξικό λόγο.



Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την οξεία αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που ζήτησε τη διαγραφή και των δυο ανδρών, τόσο του Δημήτρη Καιρίδη όσο και του Δημήτρη Κυριαζίδη, την ώρα πάντως που οι «γαλάζιοι» Ιάσων Φωτήλας και Γιώργος Αμυράς, σε εμφανώς διαφορετικό ύφος από τον συνάδελφό τους, καταδίκασαν απερίφραστα τα λεγόμενα του βουλευτή Δράμα της ΝΔ.

Η παρέμβαση Καιρίδη που άναψε «φωτιές»

Όλα άρχισαν όταν ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε λόγο για «απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς από όπου και εάν προέρχεται», κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «φασίζουσα» και «επαναλαμβανόμενη κακοποιητική» και «υβριστική συμπεριφορά».



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ άφησε την εξής αιχμή για τον Δημήτρη Κυριαζίδη: «Όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος, δεν προσφέρει υπηρεσία ούτε στη Βουλή ούτε στην πατρίδα».



«Τα ήθελες, αυτό μου λέει!», φώναξε εκείνη τη στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον ίδιο να επιμένει: «Είστε ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για κακοποιητική συμπεριφορά, είστε ο τελευταίος που μπορεί να καταδικάζει την έμφυλη βία, εφόσον δεν καταδικάζετε τη βία στο σύνολό της. Δεν ανήκετε στο δημοκρατικό κόσμο, μιλήσατε για προβοκάτσια όσον αφορά στην πρόσφατη επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Marfin. Χαϊδεύετε τη βία! Μην υποκρίνεστε!», υποστήριξε ο Δημήτρης Καιρίδης, την ώρα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντιδρούσε από τα έδρανα, λέγοντας: «Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Φωτήλας και Αμυράς καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση Κυριαζίδη: «Δεν χωρούν ναι μεν, αλλά…»

Σε διαφορετικό τόνο από τον Δημήτρη Καιρίδη εμφανίστηκαν οι Ιάσων Φωτήλας και Γιώργος Αμυράς. Ο υφυπουργός Πολιτισμού τόνισε πως «καταδικάζει ξεκάθαρα» τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη. «Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, το θεσμικό του ρόλο, όλους εμάς, τη Βουλή και τον ιερό χώρο της Δημοκρατίας. Δεν χωρούν ούτε ναι μεν, ούτε αλλά, μόνο τελεία και παύλα!», όπως είπε με νόημα ο Ιάσων Φωτήλας.



Όσο για τον επίσης «γαλάζιο» Γιώργο Αμυρά, κατήγγειλε «σεξιστική» συμπεριφορά και «κακοποιητικό» λόγο εκ μέρους του Δημήτρη Κυριαζίδη, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε πουθενά εδώ μέσα ή στην κοινωνία τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά». «Είμαι σίγουρος πως εκφράζω το σύνολο των βουλευτών της ΝΔ», σχολίασε ο ίδιος, καλώντας τον Δημήτρη Κυριαζίδη να ζητήσει συγνώμη. Νωρίτερα, σαφείς αποστάσεις από το βουλευτή της ΝΔ είχε πάρει και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Να διαγραφούν Κυριαζίδης και Καιρίδης, ζητά η Κωνσταντοπούλου

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να σας διαγράψει και τους δύο! Δικαιολογήσατε τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ανεβήκατε στο βήμα για να μου πείτε πως πήγαινα γυρεύοντας!», τόνισε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.