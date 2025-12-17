«Μύλος» με τα επιδόματα των αγροτών: Ο ΕΛΓΑ «τράβηξε» τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ - ΥΠΑΑΤ: «Έγινε λάθος»

Αναστάτωση προκάλεσε στους αγρότες η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σε αρκετούς λογαριασμούς δεν πιστώθηκαν τα αναμενόμενα ποσά, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφηκαν παρακρατήσεις από τον ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) θα έχει ολοκληρωθεί η πίστωση της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, καθώς και των ποσών που αφορούν την Αναδιανεμητική Ενίσχυση, σε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, το βράδυ της Τρίτης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα καταβολών των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να γίνει παρακράτηση του υπολοίπου των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

«Το ζήτημα θα διευθετηθεί εντός της ημέρας», επισημαίνει το υπουργείο, δίνοντας διαβεβαιώσεις για την πλήρη αποκατάσταση της διαδικασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, χαρακτήρισε το περιστατικό «αδικαιολόγητο λάθος», δηλώνοντας στην ΕΡΤ ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές των ενισχύσεων.

Πώς έγινε το «μπάχαλο» με την παρακράτηση του ΕΛΓΑ

Υπενθυμίζεται ότι έως την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης του 2025 για όσους έλαβαν προκαταβολή ή προχώρησαν σε διορθώσεις, καθώς και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται μειωμένη λόγω ελέγχων. Παράλληλα, προβλέπεται και η πληρωμή των ενισχύσεων για νέους γεωργούς.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να έχει προηγηθεί η πίστωση των αντίστοιχων ενισχύσεων στους λογαριασμούς των αγροτών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Περιμέναμε να πιστωθεί το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης και αντ’ αυτού είδαμε παρακράτηση χρημάτων από τον ΕΛΓΑ», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Όπως εξήγησε, οι παρακρατήσεις αφορούσαν οφειλές ασφαλιστικών εισφορών και πραγματοποιήθηκαν είτε σε ποσά που είχαν προηγουμένως καταβληθεί είτε σε υπόλοιπα που υπήρχαν ήδη στους λογαριασμούς των αγροτών.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σωτήρης Γιαννάκος, ανέφερε ότι το βράδυ της Τρίτης επικράτησε αναστάτωση, με δεκάδες αγρότες να διαπιστώνουν αιφνιδιαστικές χρεώσεις στους λογαριασμούς τους, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή των αναμενόμενων επιδοτήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι το τεχνικό πρόβλημα έχει εντοπιστεί και ότι οι εκκρεμότητες θα τακτοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς νέα προβλήματα η διαδικασία πληρωμών.