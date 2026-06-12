Μυρμήγκια σε κήπο και αυλή: Οι πρακτικοί τρόποι για να τα περιορίσετε το καλοκαίρι

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, τα μυρμήγκια κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αυλές και κήπους, μετατρέποντας πολλές φορές τους εξωτερικούς χώρους σε πεδίο συνεχούς δραστηριότητας. Η καλοκαιρινή περίοδος ευνοεί την έντονη κινητικότητά τους, καθώς αναζητούν τροφή και δημιουργούν νέες αποικίες με ταχύ ρυθμό. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις ή νέες φωλιές μέσα σε λίγες ημέρες, ιδιαίτερα όταν βρίσκουν εύκολη πρόσβαση σε υπολείμματα τροφής ή κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη. Για πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών, η παρουσία τους γίνεται ενοχλητική, ειδικά όταν αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινή χρήση του κήπου. Η αντιμετώπισή τους δεν είναι πάντα απλή υπόθεση, καθώς πρόκειται για οργανωμένα κοινωνικά έντομα που λειτουργούν συλλογικά και προσαρμόζονται εύκολα στο περιβάλλον τους. Γι’ αυτό και η πρόληψη παίζει συχνά καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της εξάπλωσής τους.

Δες ποιοι απλοί τρόποι μπορούν να μειώσουν την παρουσία των μυρμηγκιών στον κήπο σου και πώς μπορείς να αποτρέψεις τη δημιουργία νέων αποικιών.