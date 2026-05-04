Μυρτώ Αλικάκη: «Το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα... με πονάει»

Για τη σχέση με τα παιδιά της, αλλά και τους ρόλους της ηθοποιού, της γυναίκας, αλλά και της κόρης μίλησε η Μυρτώ Αλικάκη που έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και μιλώντας για τους γονείς της παραδέχθηκε: «Έχουν υπάρξει πολλές επώδυνες στιγμές. Μπορεί να τα έχω καταλάβει με το μυαλό, αλλά με την ψυχή μου όχι.

Με πονάει. Το καλοκαίρι θα κλείσω τα 54 και δεν το έχω καταφέρει ακόμα – δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω κιόλας. Ξέρω πως δεν με τρομάζει να συμβεί το ίδιο με τα παιδιά μου. Θεωρώ ότι το έχω αποδείξει. Το θέμα δεν είναι αν θα κάνεις κάτι λάθος, αλλά πως θα το απαλύνεις. Είμαι ανοιχτή να ακούσω και να βοηθήσω με πράξεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το “μουλάρωμα”, το “δεν μετακινούμαι”.

Και συμπλήρωσε: «Δεν φιλοδοξώ να είμαι φίλη με τα παιδιά μου. Είμαι εδώ και ανοιχτή να τους ακούσω, αλλά δεν θέλω να μοιραστώ πράγματα που μπορεί να τους κάνουν να νιώσουν άβολα».

Όσο για το ποιος ρόλος είναι πιο δύσκολος για εκείνη; «Της κόρης. Δεν είναι γενικά εύκολος ή δύσκολος, αλλά στη δική μου περίπτωση, με τη δική μου μαμά, κατέληξε να είναι έτσι».