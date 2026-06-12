Μυστική επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Ζάκυνθο – Εντοπίστηκε μίνι οπλοστάσιο

Ένα μίνι οπλοστάσιο εντόπισε μετά από έρευνα σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στο Αργάσι της Ζακύνθου η Δίωξη Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI» προχωρώντας παράλληλα και σε 3 ταυτοποιήσεις ατόμων που είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων (σ.σ. δύο 41χρονοι και ένας 19χρονος ), ενώ όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα ο ένας από δύο 41χρονους είχε ρόλο αρχηγού στην εγκληματική ομάδα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίσθηκαν ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες υπνοδωματίων, με κρύπτη από ψευδοτοίχο, ο οποίος άνοιγε μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Εντός των κρυπτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά πιστόλια, γεμιστήρες, χιλιάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και άλλα σχετικά αντικείμενα.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη 66χρονος, καθώς είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, 23 φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, ενώ συνελήφθη και 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης. Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ανωτέρω συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 λειτουργικά πιστόλια,

22 γεμιστήρες πιστολιών,

2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο,

ζεύγος χειροπέδες και σιδερογροθιά,

4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες και 3 μαχαίρια με θήκες μεταφοράς,

μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης,

τσεκούρι με θήκη,

13 χρυσές λίρες Αγγλίας,

πλήθος καρτών εταιρείας,

δαχτυλίδι, ρολόι χειρός,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

ασύρματος,

2 κουτιά κινητού τηλεφώνου,

2 καταγραφικά ασφαλείας,

2 φορητοί αποθηκευτικοί χώροι,

διάφορα έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Αξίζει αν σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες, καθώς και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.