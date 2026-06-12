Μυστήριο γύρω από την υγεία του Τραμπ - Τον εξέτασαν 22 ειδικοί γιατροί σε έναν μόνο έλεγχο

Νέα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλούν οι αποκαλύψεις ότι κατά την τελευταία του ιατρική εξέταση υποβλήθηκε σε αξιολόγηση από 22 διαφορετικούς ειδικούς γιατρούς, αριθμός που δεν έχει καταγραφεί ξανά για εν ενεργεία Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα της 29ης Μαΐου που συνέταξε ο προσωπικός γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ, πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Σον Μπαρμπαρέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed National Military Medical Center από συνολικά 22 ειδικούς ιατρούς στο πλαίσιο του ετήσιου προληπτικού ελέγχου του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος ακόμη και σε σχέση με τον προηγούμενο ιατρικό έλεγχο του Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε εξεταστεί από 14 γιατρούς. Για λόγους σύγκρισης, ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους είχε δει μόλις πέντε γιατρούς κατά τη διάρκεια αντίστοιχης εξέτασης το 1989, ενώ ο γιος του, George W. Bush, είχε εξεταστεί από 12 ειδικούς το 2001.

Ακόμη και στην περίπτωση του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντων, η τότε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είχε αναφέρει το 2024 ότι συμμετείχαν περίπου 20 γιατροί στον ιατρικό του έλεγχο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι από αυτούς ήταν ειδικευμένοι γιατροί.

Τρεις επισκέψεις στο Walter Reed μέσα σε 14 μήνες

Ο Τραμπ έχει επισκεφθεί δημοσίως το Walter Reed τρεις φορές τους τελευταίους 14 μήνες: για τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο τον Απρίλιο του 2025, για νέα εξέταση που περιλάμβανε αξονική τομογραφία τον περασμένο Οκτώβριο και για τον πιο πρόσφατο έλεγχο στα τέλη Μαΐου.

Παρά τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ειδικών, ο προσωπικός του γιατρός διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος «παραμένει σε άριστη κατάσταση υγείας», επισημαίνοντας ότι οι καρδιολογικές, πνευμονολογικές και νευρολογικές λειτουργίες του είναι φυσιολογικές.

Σύμφωνα με την ιατρική αναφορά, ο Τραμπ έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος περίπου 108 κιλά, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 6,5 κιλών σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και των παλμών του χαρακτηρίστηκαν φυσιολογικές. Παράλληλα, λαμβάνει δύο φάρμακα για τη χοληστερίνη και ασπιρίνη για την καρδιαγγειακή του υγεία.

Οι ανησυχίες που τροφοδοτούν τη συζήτηση

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, η δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ έχει συνοδευτεί από δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την υγεία του. Ανάμεσα στα ζητήματα που έχουν προκαλέσει ερωτήματα είναι το πρήξιμο στα πόδια του, οι εμφανείς μελανιές στα χέρια του, αλλά και ορισμένα περιστατικά στα οποία φάνηκε να νυστάζει κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.

Ο Λευκός Οίκος έχει αποδώσει το πρήξιμο στα κάτω άκρα σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή κυκλοφορική πάθηση που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όσον αφορά τις μελανιές στα χέρια, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οφείλονται στη συστηματική χρήση ασπιρίνης σε συνδυασμό με τις πολυάριθμες χειραψίες που πραγματοποιεί ο πρόεδρος.

Το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ/Reuters

Παράλληλα, στενοί συνεργάτες του απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετωπίζει προβλήματα εγρήγορσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πρόσφατα σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι δεν τον έχει δει ποτέ να αποκοιμιέται, προσθέτοντας ότι συχνά δέχεται τηλεφωνήματα από τον πρόεδρο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο 79χρονος Τραμπ είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας σε ηλικία τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κατά περίπου πέντε μήνες. Οι ανησυχίες για την ηλικία και τη φυσική κατάσταση των υποψηφίων είχαν βρεθεί στο επίκεντρο και της προεκλογικής περιόδου του 2024 στις ΗΠΑ.