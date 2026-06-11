Μυστήριο με έντονη δυσοσμία στον Πύργο - «Δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη διαχείριση απορριμμάτων»

Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον Πύργο Ηλείας, καθώς μια επίμονη και ιδιαίτερα ενοχλητική δυσοσμία έχει «σκεπάσει» περιοχές της πόλης, προκαλώντας δυσφορία και έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους.

Το φαινόμενο, που διαρκεί ήδη τρεις ημέρες, έχει φέρει στη μνήμη αντίστοιχα περιστατικά που είχαν καταγραφεί πρόσφατα στα νότια προάστια της Αττικής, εντείνοντας τον προβληματισμό για την προέλευσή του.

Οι συνεχείς καταγγελίες πολιτών κινητοποίησαν άμεσα τον Δήμο Πύργου, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή των αρμόδιων περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της όχλησης και να αξιολογηθούν οι πιθανές επιπτώσεις.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, Βασίλης Φάμελος, επιβεβαίωσε το πρόβλημα, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη αποσταλεί επίσημο αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση έναρξη ερευνών και τη διενέργεια υγειονομικών και περιβαλλοντικών ελέγχων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των δημοτικών υπηρεσιών, η δυσοσμία δεν φαίνεται να συνδέεται με τη διαχείριση απορριμμάτων ή αποβλήτων της πόλης, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την προέλευσή της.

Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις άμεσες αρμοδιότητές της, ωστόσο δηλώνει σε πλήρη ετοιμότητα για συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες, παρέχοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση.