Η πιο... περίεργη ληστεία έστειλε στην φυλακή πρώην παίκτη του Ηρακλή - Τι συνέβη

Ο Κερέμ Μπουλούτ, κάποτε αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, με τον, τότε, νεαρό φορ να χαρακτηρίζεται ως ο επόμενος Χάρι Κιούελ, ενώ με τις Κ17 και Κ20 των «Socceroos», σκοράροντας 15 γκολ σε 15 εμφανίσεις.

Ο 33χρονος δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες που υπήρξαν για εκείνον, ενώ το 2018, η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου του επέβαλλε ποινή απαγόρευσης για τέσσερα έτη, αφότου βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη. Πέραν της Τουρκίας, ο Μπουλούτ πέρασε και από τη χώρα μας, φορώντας τη φανέλα του Ηρακλή τη σεζόν 2015/16 πραγματοποιώντας 17 συμμετοχές και σκοράροντας ένα γκολ.

Πλέον, ο πρώην επιθετικός του «γηραιού» έχει νέα μπλεξίματα με τον νόμο πίσω στην πατρίδα του την Αυστραλία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν Μέσα της χώρας, ο 33χρονος ομολόγησε την ενοχή του στο Δικαστήριο Περιφέρειας Downing Centre τον Ιούνιο για απαίτηση περιουσίας με τη χρήση βίας ενώ ήταν με παρέα, και καταδικάστηκε την Πέμπτη.

Το θύμα του ήταν ένας 37χρονος άνδρας από το Μπάθουρστ, στη μέση δυτική Νέα Νότια Ουαλία, ο οποίος έμενε στο Σίδνεϊ με φίλους στα τέλη Αυγούστου 2023. Στις 31 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, ο Μπουλούτ έστειλε μια σειρά μηνυμάτων σε έναν φίλο που γνώριζε το θύμα, καλώντας τον με το μικρό του όνομα.

Μετέπειτα μετέβησαν στο σπίτι του θύματος, όπου, ο φίλος του Μπουλούτ περίμενε με δύο γυναίκες, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Και οι τέσσερις ανέβηκαν σε ένα διαμέρισμα, όπου ο Μπουλούτ αντιμετώπισε το θύμα στο σαλόνι.



Ο Μπουλούτ ζήτησε από το θύμα να του παραδώσει το κινητό του και να το ξεκλειδώσει. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε μια τραπεζική εφαρμογή για να μεταφέρει 00 δολάρια που ανήκαν στη Μάουνς-Στίβενς, όπως αποκάλυψαν τα έγγραφα του δικαστηρίου. Το θύμα αρνήθηκε ότι κουβαλούσε πορτοφόλι και προσπάθησε να κινηθεί προς την πόρτα, αλλά ο άνδρας από τα νησιά τον χτύπησε στον κορμό. Υπήρξε διαμάχη για τα κλειδιά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου μέχρι που το θύμα τα παρέδωσε. Ο Αυστραλός και η κοπέλα του έπειτα πήγαν έξω προς το όχημα.

Ο Μπουλούτ έφυγε από το σημείο αφού έκλεψε το πορτοφόλι Louis Vuitton του θύματος, που περιείχε 1.500 δολάρια μετρητά, καθώς και τα γυαλιά ηλίου του, το Bluetooth ηχείο και ένα μπουκάλι άρωμα. Παράλληλα πήρε ένα φούτερ με κουκούλα G-Star, ένα άλλο φούτερ Fendi, ένα σετ φόρμας, δύο T-shirts, τρία ζευγάρια εσώρουχα, δύο ζευγάρια κάλτσες και ένα ζευγάρι παντόφλες.

Ο πρώην παίκτης της Καρσιγιάκα είχε στην κατοχή του το πορτοφόλι Louis Vuitton όταν τον σταμάτησε η αστυνομία στη γειτονική, τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ενώ παρουσιαζόταν για εγγύηση σε μια άσχετη υπόθεση. Ο Μπουλούτ ομολόγησε την ενοχή του για απαίτηση περιουσίας με χρήση βίας ενώ ήταν με παρέα στο Δικαστήριο Περιφέρειας στις 12 Ιουνίου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών την Πέμπτη (11/09).



Μια ελάχιστη ποινή δύο ετών αναδρομικά υπολογίστηκε για να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που ο Μπουλούτ είχε ήδη περάσει υπό κράτηση, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι επιλέξιμος για αποφυλάκιση υπό όρους στις 3 Οκτωβρίου.

